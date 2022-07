Juiz obriga DOJ dos Estados Unidos a revelar documentos classificados que podem provar que Saab era diplomata quando foi detido

17/07/2022 23:44 - Modificado em 17/07/2022 23:50

Alex Saab

O juiz americano Robert Scola realizou na passada sexta-feira, 15 de julho, uma audiência de conferência de estado em relação à reivindicação de imunidade de Alex Saab, onde lembrou ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) da sua obrigação de fazer divulgação completa no caso do diplomata.

O principal objetivo da conferência sobre o estado era estabelecer a localização processual do caso e o calendário de apresentação para ambas as partes antes de uma audiência probatória agendada para 29 de Agosto.

Contudo, o principal ponto da discussão centrou-se em torno do atraso no cumprimento por parte do DOJ das suas denominadas obrigações Brady. “Esta é uma regra que estabelece que a acusação deve entregar à defesa todas as provas que possam exonerar o arguido (prova ilibatória)”.

Kurt Lunkenheimer em nome do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, argumentou que a defesa está a pedir informações que podem ou não ser detidas por numerosas agências governamentais e tentou caracterizar o pedido como uma “tentativa de pesca”.

Já Alex Saab representado por Johnathan New, David Rivkin e Elizabeth Foley da BakerHostetler, refutou a acusação e lembrou ao Juiz Scola que o primeiro pedido de tais informações tinha sido feito já em Novembro de 2021.

Johnathan New prosseguiu dizendo que “foram enviados mais lembretes em Maio e Junho deste ano, e que é o incumprimento continuado pelo DOJ das suas obrigações legais que trouxe este assunto hoje perante o tribunal”.

Neste sentido o representante de Saab solicitou ao Juiz Robert Scola que desse até é 15 de Agosto para apresentar as informações relevantes do próprio DOJ, bem como do Gabinete de Assuntos Internacionais do DoJ (OIA), Departamento de Estado, CIA, FBI e Segurança Interna.

Com efeito, Robert Scola aceitou o pedido, realçando que caso os materiais não fossem apresentados dentro do prazo estipulado, estaria aberto a receber uma moção para obrigar o DOJ a fornecer os documentos relevantes.

E como consequência deste atraso em fornecer as informações sobre o caso, a audiência probatória em que seria discutida a questão da imunidade e inviolabilidade de Alex Saab, foi agora adiada para 31 de Outubro.

O Juiz Scola ordenou também que se realize uma nova conferência sobre o estado a 26 de Agosto, com a defesa a apresentar as suas alegações iniciais até 16 de Setembro.

O caso Saab tornou-se um teste decisivo para o sistema de justiça criminal norte-americano que é frequentemente acusado de sofrer de “patologias fundamentais” que “minam completamente a sua legitimidade moral e política e o tornam uma ameaça para o próprio conceito de governo constitucionalmente limitado. Essas três patologias são: (1) sobrecriminalização inconstitucional; (2) julgamento leviano; e (3) responsabilização quase nula da polícia e dos procuradores”.

Alex Saab foi detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas em 12 de Junho de 2020, durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, ilha do Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos EUA, numa viagem para o Irão em representação da Venezuela, com passaporte diplomático, enquanto ‘enviado especial’ do Governo venezuelano,

Alex Saab foi extraditado para os Estados Unidos no dia 16 de Outubro, depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter rejeitado, a 30 de Agosto, o recurso da defesa contra a decisão do Supremo Tribunal da Justiça, que, a 17 de Março, tinha recusado outro recurso contra a sentença de extradição para os Estados Unidos, a 4 de Janeiro, do Tribunal de Relação de Barlavento.

O TC indeferiu vários outros recursos da defesa.