São Vicente acolhe primeiro encontro da Cruise Atlantic Islands

17/07/2022 23:41 - Modificado em 17/07/2022 23:41

A cidade do Mindelo recebe nesta terça-feira, 19, o primeiro encontro da Cruise Atlantic Islands constituída pelos portos de Cabo Verde, Madeira, Las Palmas e Tenerife e criada para fazer a promoção conjunta da Macaronésia.

A Cruise Atlantic Island (CAI), conforme informações avançadas pelo Governo de Cabo Verde, é uma associação constituída pelos portos de Cabo Verde, da Madeira, de Porto de Las Palmas e Tenerife, criada com o objectivo de fazer-se a promoção conjunta do destino da Macaronésia nas duas maiores feiras mundiais “Seatrade Cruise Global” e a “Seatrade Cruise Med” via stand CAI e nas revistas especializadas.

Este primeiro encontro do grupo, que decorre no Mindelo entre os dias 19 e 20, visa, segundo a mesma fonte, o alinhamento das estratégias e análise de mercado, tendências e definição de marketing e promoção do destino dos membros da CAI.

O evento decorre na sala de reuniões da empresa gestora dos Portos de Cabo Verde (Enapor) e vai ser presidido pelo ministro do Mar, Abraão Vicente.