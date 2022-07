Ex-subsecretário de Trump diz que Joe Biden quer usar Alex Saab como “moeda de troca”

17/07/2022 23:50 - Modificado em 17/07/2022 23:53

Marshall Billingslea @EPA-EFE/Valda Kalnina

Marshall Billingslea, ex-subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos, alertou nas redes sociais que o governo Joe Biden estaria testando a possibilidade de usar Alex Saab como “moeda de troca” com o regime chavista de Nicolás Maduro…”.

Num comentário no Twitter Marshall Billingslea ,que ocupou o referido cargo no tempo de Donald Trump, defende que “Correm rumores credíveis de que a Casa Branca quer transferir Alex Saab para a Venezuela”. Segundo ele isso iria acontecer “Ao reconhecer sua falsa alegação de ser diplomata, eles sabotariam o processo judicial contra ele”.

Billingslea lembrou que “levou anos para construir o pacote de sanções e a acusação, e garantir a prisão e extradição do narco-empresário de Barranquilla, acusado de ser um testa de ferro de Maduro e da restante da liderança do Palácio de Miraflores .”

Esta posição do ex-subsecretário de Trump surge depois de ser conhecida a posição do juiz Robert Scola de ordenar ao Departamento de Justiça a fornecer documentos que podem demonstrar que Alex Saab estava trabalhando como diplomata e, portanto, não pode ser processado”

Na audiência de sexta-feira de cerca de 45 minutos, a defesa da Saab disse estar preocupada que o Departamento de Justiça não estivesse fornecendo as provas solicitadas e os documentos necessários para as audiências subsequentes.

A defesa explicou, que em relação a questão de imunidade diplomática, que algumas dessas agências teriam documentos que ajudariam a provar isso. Os documentos que mais os ajudariam estão na posse Departamento de Justiça (DOJ)

A saia justa de Cabo Verde

Enquanto a oposição de Nicolas Maduro começa a pressionar com receio que os documentos considerados classificados venham a revelar a verdade sobre a missão de Alex Saab que foi interrompida com o precioso apoio das autoridades cabo-verdianas, em Cabo Verde permanece o silêncio. Pois, como é sabido o Governo de Cabo Verde não reconheceu a qualidade de enviado especial de Alex Saab, mesmo quando no dia a seguir a sua detenção o Ministério do Negócios Estrangeiros da Venezuela fez chegar ao homólogo cabo-verdiano provas da condição diplomática de Saab.

Mas, o que pode ser uma “saia justa“ para o governo tem a ver com o que esses documentos vão revelar. A defesa de Saab pressiona o Tribunal para que ordene a divulgação dessas informações por que sabe que existem provas que os EUA sabiam que Saab estava numa missão diplomática. O governo de Cabo Verde pode vir alegar que não sabia e que os EUA não lhe informaram. Mas, ninguém vai acreditar.