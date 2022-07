Assembleia Nacional acolhe reunião temática da UIP-CPLP sobre mudanças climáticas

17/07/2022 23:29 - Modificado em 17/07/2022 23:29



A Assembleia Nacional de Cabo Verde acolhe, nos dias 18 e 19 de Julho, a reunião temática da União Interparlamentar – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (UIP-CPLP) sobre mudanças climáticas no espaço lusófono.

De acordo com a nota de imprensa, a referida reunião tem como tema “Mudanças Climáticas Face aos Desafios do Desenvolvimento Sustentável” e surge no quadro do encontro havido entre os países membros da CPLP, à margem da 144.ª Assembleia da UIP, realizada em Março do corrente ano, em NusaDua.

Assim, e reconhecendo o papel fundamental dos parlamentos para a acção climática, avança a nota, a UIP e a Assembleia Nacional de Cabo Verde organizam em conjunto a reunião acima referido, convidando os parlamentos lusófonos para um momento de troca de ideias sobre os desafios específicos do contexto vivido nos diferentes países e as boas práticas parlamentares sobre as alterações climáticas.

O encontro visa, entre outros, promover uma cooperação mais sólida, objetivando a promoção do desenvolvimento de soluções parlamentares conjuntas para debelar a crise climática.

Pretende-se, igualmente, com esta iniciativa, promover debates alargados sobre os impactos das mudanças climáticas no processo de desenvolvimento dos países da CPLP com vista à identificação das melhores respostas que promovam o aumento da capacidade de resiliência, bem assim promover a implementação dos acordos climáticos nacionais e internacionais nos países da comunidade lusófona.

A cerimónia de abertura acontece no salão nobre Abílio Duarte e contará com os discursos do presidente da Assembleia Nacional em exercício, Armindo Luz, do Presidente da UIP, Duarte Pacheco, do presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva, bem como do Presidente da República Interino, Austelino Correia.

A sessão de encerramento ficará a cargo do presidente da UIP, Duarte Pacheco, e do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.

A União Interparlamentar (UIP) é actualmente presidida pelo português Duarte Pacheco. Foi criada em 1989 para promover a integração e a cooperação de parlamentares dos Estados soberanos.

Com sede em Genebra, a UIP é o mais antigo fórum internacional permanente de negociações políticas multilaterais. O português Duarte Pacheco foi eleito esta segunda-feira o 30º presidente da União Interparlamentar, UIP. Na escolha realizada online participaram mais de 400 membros de parlamentos de 140 países do mundo.

O Grupo Nacional da UIP é presidido pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Armindo Luz (MpD). Integram ainda o grupo os deputados: Francisco Pereira (PAICV), Mircéa Delgado Rocha (MpD) Walter Évora (PAICV) Alcides Pina (MpD), Eveline Ramos (PAICV) Isa Monteiro (MpD), Clóvis Silva (PAICV), Aniceto Barbosa (MpD), Vanuza Barbosa (MpD).

Inforpress