Ricardo Lima vence primeira edição do Mister São Vicente

17/07/2022 23:24 - Modificado em 17/07/2022 23:24



O jovem de 28 anos Ricardo Lima venceu neste sábado a primeira edição do concurso Mister São Vicente e promete continuar a sensibilização contra o cancro da próstata, tema abordado durante todo o evento.

O evento, que durou cerca de cinco horas, com desfiles, mas, também apresentações artísticas para apelar à luta contra o cancro da mama, elegeu Ricardo Lima, que no final, disse estar “muito grato” por ganhar no tipo de certame no qual participa pela primeira vez, apesar de já ter experiências como modelo.

Este assegurou à Inforpress ter encarado a participação como uma “aventura”, mas também uma “dádiva”, e cuja vitória dedicou à mãe, seu “pilar” e que sempre acreditou nele.

Daí, a razão da homenagem feita à sua mãe durante o seu desfile em traje de gala, na qual fez a senhora subir ao palco para ser coroada.

Ricardo Lima afiançou encarar este título com “muita humildade”, adjectivo que “sempre” o acompanhou e agora vai usar a sua posição para ajudar na sensibilização contra o cancro da próstata, uma doença que afecta os homens e para o qual o Mister São Vicente esteve toda a noite voltada.

O jovem de 28 anos também arrecadou na gala, realizada no pavilhão da Escola Jorge Barbosa e que contou com a participação de mais nove candidatos, os títulos de Mister Fotogenia, eleito pelos fotógrafos que os acompanharam durante todo o percurso de preparação do evento e também o mais simpático, escolhido pelos próprios colegas.

Nos outros títulos, o candidato Rafael Lima, 24 anos, venceu os de Primeiro Cavalheiro e de Mister Criatividade.

O Segundo Cavalheiro coube a Thierry do Rosário, de 29 anos, enquanto Éder Lopes ficou com o de Mister Popular e Marvin Fortes, o candidato mais novo, 19 anos, foi eleito Mister Revelação, classificações que foram dadas pelos júris em unanimidade e que parecem ter caído no agrado do público que aplaudiu.

E são essas as razões do promotor, Liedson Oliveira, admitir à Inforpress estar pronto para dar continuidade ao evento nos próximos anos, apesar das dificuldades.

“Não foi fácil realizar o Mister São Vicente, passei por várias dificuldades, mas, consegui dar à volta por cima dos constrangimentos, nas falhas e hoje a palavra é gratidão às pessoas que estiveram comigo, me apoiaram e acreditaram que conseguiria”, lançou o jovem de apenas 17 anos.

Liedson Oliveira disse também ter em mente realizar o primeiro Mister Cabo Verde, embora ainda não tenha uma data exacta para a sua realização.

