Maria Eduarda Vasconcelos: 48 anos a dar seu contributo na área de Educação Física e Desporto

17/07/2022 23:39 - Modificado em 17/07/2022 23:40

Considerada a segunda profissional da área de Educação Física e Desporto de Cabo Verde, Maria Eduarda Vasconcelos continua a dar o seu contributo nesta área desde 1974. Mesmo reformada, continua a formar grandes atletas na modalidade de ginástica. Continua colhendo”bons frutos” na sua caminhada como professora de ginástica no Mindelgina, mesmo apesar de “doces e amargos momentos”.

Após terminar a sua licenciatura em Portugal, chegou a Cabo Verde em 1974 com quase 21 anos de idade e se inseriu logo no mercado de trabalho, considerada assim a profissional da área de educação física e desporto mais nova naquela época.

“Naquela altura, a nível de Cabo Verde existiu somente um casal que lecionava aula de educação física. Era Rute e Alexandre Alhinho no Liceu Ludjero Lima em São Vicente”, contou Maria Vasconcelos.

Desde muito cedo o desporto sempre correu nas veias de Dona Maria. Filha de um grande futebolista cabo-verdiano Manuel Duarte Almeida mais conhecido por “Manel Djinha”, antigo jogador do Académica do Mindelo.

Com 21 anos, lecionar no primeiro ano acabou por ser algo muito difícil e estressante. “Educação física era algo novo naqueles anos. Ainda muito nova, logo foi muito difícil lidar com os alunos, lidar com pressão, com críticas, todo por parte dos alunos…senti o mundo desabar”, lembrou esta Maria Eduarda Vasconcelos, afirmando que naquela época as condições em termos de infraestrutura eram um pouco precárias.

Apesar do amor pelo desporto, por momentos o único pensamento que lhe vinha à cabeça era desistir de lecionar, e ir trabalhar em alguma instituição bancária, já que sabia lidar bem com números.

Inicialmente especializada em treinadora de voleibol, Maria Vasconcelos encontrou quase em finais de 1975 uma oportunidade de lecionar na escola técnica no Mindelo, encontrando assim um ambiente diferente de mais respeito e com melhores condições físicas para exercer a sua profissão.

Na escola Técnica introduziu a ginástica que sempre gostou, visto que voleibol era um desporto com carência em equipamentos apropriados da modalidade. Apesar de “momentos amargos” era sempre necessário superá-los colocando sempre a inteligência em prática.

Para além da ginástica, esta professora e treinadora continuou lecionando outras modalidades em espaços diferentes, incluindo jardins infantis, outras escolas e liceus. “Ginástica sempre foi uma modalidade que os jovens mindelenses gostavam e graças a deus até hoje”, disse.

A mesma lembrou que Cabo Verde foi convidado a participar num evento de exibições da modalidade visto que naquela época ainda existiam competições. “O convite incluiu meu nome e fui como treinadora para as exibições. As competições começaram a decorrer a partir de 1980”, contou.

Com o tempo, no país começaram a chegar mais monitores, homens e mulheres, que se licenciaram em vários países, incluindo Cuba, União Soviética (atualmente Rússia), entre outros.

Com o aparecimento de competições na área de ginástica na cidade da Praia e em São Vicente no ano de 1995, Maria Vasconcelos fundou o clube desportivo Mindelgina. “Em 1995 saímos de Cabo Verde para participar numa primeira competição internacional em Canarias”, acrescentou.

Como treinadora, esta mulher do desporto conseguiu levar nesta primeira saída,as atletas Jocy Melício, Marlene Freitas, Yasmine, Samira. “Grandes atletas” que segundo Vasconcelos marcaram o início das competições e foi motivo de “orgulho”. A ginasta Márcia Lopes tem marcado presença em várias competições internacionais.

Apesar dos seus 70 anos, atualmente Maria Eduarda Vasconcelos continua a lecionar ginástica, formando excelentes atletas que tem representado Cabo Verde em vários eventos desportivos da modalidade, para além de organizar e participar em competições a nível nacional.

“É preciso apoiar mais os atletas. Não em termos financeiros, mas sim abrindo portas, através de atribuição de vistos, de vagas, entre outras formas”, finalizou esta mulher do desporto que lembra que Cabo tem muitos desportistas talentosos.

AC – Estagiária