Selecção nacional de andebol consegue final inédita no CAN’2022 ao vencer o Marrocos

16/07/2022 19:02 - Modificado em 16/07/2022 19:09

A seleção cabo-verdiana de andebol, apurou-se hoje, 16 de julho, pela primeira vez para a final da Taça das Nações Africanas (CAN), que decorre no Egito, após vencer Marrocos por 23-19. O combinado nacional já tinha presença garantida no Campeonato do Mundo.

Nas meias-finais da 25.ª edição da CAN, a equipa treinada pelo sérvio Ljubomir Obradovic venceu Marrocos por 23–19, nNesta que é a sua segunda presença consecutiva na CAN de andebol.

O lateral cabo-verdiano Leandro Semedo foi considerado pela Confederação Africana de Andebol (CAHB) o “Homem do Jogo”.

Cabo Verde vai jogar a final, na segunda-feira, diante do vencedor da outra meia-final, entre Egito e Tunísia, que se defrontam hoje.

A seleção nacional chegou a esta fase da competição depois de conquistar o segundo lugar do grupo C, atrás da Tunísia, tendo vencido a Nigéria (35-29) e perdido com os tunisinos (24-30).