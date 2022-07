Investigadora Cabo-verdiana vence prémio internacional com estudo sobre as instituições de Microfinanças ambientalmente sustentáveis

16/07/2022 13:35 - Modificado em 16/07/2022 13:39

Zenaida Leite – Professora e investigadora Cabo-verdiana na área de Microfinanças

Professora e investigadora Cabo-verdiana na área de Microfinanças, Zenaida Leite, ganhou em Portugal o prémio de melhor estudo apresentado por doutorandos com o artigo científico “Managers Intentions Towards Green Microfinance: The Case of Microfinance Institutions of the Developing Country of Cabo Verde“, no XXI International Congress on Public and Nonprofit Marketing – IAPNM 2022.

“É com imensa alegria, satisfação e orgulho que dou a conhecer a minha distinção como “The Best Student Paper Award”, resultado da apresentação do artigo “, refere Zenaida Neves, distinguida entre investigadores oriundos de 21 nacionalidades.

Embora confiante no seu trabalho, diz que “uma distinção desta magnitude causa, também, alguma surpresa, na medida em que “fui a premiada de entre dezenas de participantes de 21 nacionalidades”.

Logo, Zenaida Neves Leite afirma que esta é uma distinção, que revela um sentimento de realização, de que “valeu a pena o esforço e dedicação a esta investigação”.

O evento que decorreu na Escola de Economia e Gestão, da Universidade do Minho, Portugal nos dias 7 e 8 de julho é um evento anual promovido pela Associação Internacional de Marketing Público e Sem Fins Lucrativos (IAPNM).

A International Review on Public and Nonprofit Marketing explora tópicos de marketing de uma perspectiva interdisciplinar e fornece um fórum para pesquisadores interessados em examinar essas questões do ponto de vista prático e teórico. “Procura estabelecer um vocabulário comum para discutir métodos, procedimentos, resultados e experiências, a fim de melhorar a troca de ideias entre participantes de origens variadas”.

A International Review on Public and Nonprofit Marketing publica artigos e relatos de casos, bem como resenhas de teses de doutorados relevantes e resenhas de livros.

Esta edição teve como tema principal desafios e oportunidades do emergente quarto setor: “Unindo esforços de marketing para o bem comum: um desafio para quatro setores”.