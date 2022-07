Starlight é o tema de lançamento da nova voz do rap kriol que chega da ilha das Montanhas

15/07/2022 01:32 - Modificado em 15/07/2022 01:32

Lançado esta quinta-feira, 14, nas plataformas digitais, o single Starlight, de Don Pablo, a nova voz do rap kriol diretamente da ilha das montanhas.

Don Pablo é o nome artístico escolhido pelo jovem Kevin Sousa, cantor, compositor e rapper cabo-verdiano, natural de Porto Novo, Santo Antão.O tema original lançado esta quinta-feira, pelas 17 horas, no canal oficial do Youtube do artista é inspirado na pelicula norte-americana,Unbrokencom Al Pacino e, remete para um produto químico quase indestrutível, de nome Starlite.

Starlightque traz uma parceria com JP, rapper cabo-verdiano residente em França, pretende trazer uma mensagem de força e de superação, independente das adversidades e dos momentos difíceis da vida.

Don Pablo orgulha-se de ser um artista independente, que tem se esforçado para conseguir alavancar a sua carreira por meios próprios.Além deste tema, mais quatro singles estão prontos para divulgação eo artista espera, em breve, poder mostrar mais facetas do seu talento ao público cabo-verdiano.

Além de músico, o jovem é também profissional de saúde, licenciado em Enfermagem.Dois mundos que considera serem complementares pois “música é frequência, música é poder. A música cura!”. Por esse motivo, acredita que o seu talento pode ajuda-lo a levar a outro patamar a sua “missão de curar as pessoas”.