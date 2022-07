Greve dos trabalhadores do INSP – Sindicato pronto a lutar até fim e DNAP alega que processo decorre nos trâmites legais

Em greve de dois dias iniciado esta quinta-feira, 14 de Julho até ao dia 15, os trabalhadores do Instituto Nacional da Saúde Pública, (INSP) devido a “não implementação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), ausência de um estatuto adequado ao instituto público e instrumentos de gestão em negociação há mais de 15 meses e que não tiveram resultados”, afirmam estar prontos para lutar até ao fim pelos seus direitos,

De acordo com Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap), os trabalhadores aguardam a referida aprovação há mais de oito meses.

“Esta greve foi decidida pelos trabalhadores porque há mais de oito anos que esta instituição [INSP] está sem os instrumentos de gestão. O conselho de administração deu conta que os estatutos não estavam adequados a esta instituição desde 2020 e ainda não fizeram nada”, explicou o sindicalista.

“Vamos fazer uma análise do seu impacto e depois, caso não haja respostas positivas, nós, portanto, os trabalhadores, estamos decididos em continuar, ou seja, fazer uma nova greve, até conseguirem estes instrumentos, que são fundamentais”, avisou.

Na sequência das declarações prestadas pelo Secretário permanente do SINTAP, Luís Lima Fortes, em representação dos trabalhadores do Instituto Nacional da Saúde Pública (INSP), à Direção Nacional da Administração Pública (DNAP), como quem, a par do Ministério da Saúde em comunicado afirma que o representante sindical não contactou a DNAP, solicitando esclarecimentos ou o seu posicionamento antes das declarações emitidas.

E que não obstante se confirme que os instrumentos de gestão do INSP estejam na DNAP para apreciação, esclarece que a tramitação do processo está a seguir o seu curso normal e dentro do prazo estabelecido para o efeito;

“A DNAP não recebeu qualquer comunicação do pré-aviso de greve no dia 09 de junho, naturalmente, não sendo parte no processo, tendo tomado conhecimento da situação através da comunicação social e da imprensa” lê-se no comunicado.

E que conforme o mesmo documento, assegura que o resultado do competente parecer será comunicado ao INSP, até ao início da próxima semana.