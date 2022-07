Taça de Cabo Verde: FCF adia jogo entre Sal Rei e Figueirense por falta de transporte

14/07/2022 16:37 - Modificado em 14/07/2022 16:37

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) anunciou que, por motivos de transporte, aéreo e marítimo, a equipa do Figueirense do Maio não poderá deslocar – se à ilha da Boa Vista, onde disputará a primeira eliminatória da Taça Cabo Verde frente ao Sal Rei, no sábado, 16 de Julho.

Em nota, conforme a FCF, pelas razões atrás apontadas, a federação foi obrigada a adiar o referido jogo para o dia 23 de Julho, sábado, no mesmo estádio e região desportiva.

“As equipas envolvidas, Sal Rei da Boa Vista e Figueirense do Maio, a FCF, apresenta as suas desculpas por eventuais transtornos que esse adiamento possa causar aos dois clubes, bem como, a Associação da Região Desportiva da Boa Vista e a população da Boa Vista”, lamenta a federação em nota enviada a nossa redação.

Já as restantes partidas acontecem, este sábado, 16, a mesma hora com jogo entre Rosariense e Tarrafal a realizar no Estádio João Serra, Palmeira e Atlético de São Nicolau no Estádio Marcelo Leitão e Travadores /Esperança de Calheta no estádio do Tarrafal de Santiago

E no próximo dia 17, Morabeza defronta Botafogo no Estádio Aquiles de Oliveira.

A Taça de Cabo Verde está de volta, após ausência de três anos, devido a pandemia. A 8ª edição vai ser disputado no sistema de eliminatória, numa só mão, segundo a FCF.

AC – Estagiária