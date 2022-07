Futebol: jovem de Santo Antão tenta a sorte de se afirmar numa equipa Luxemburguesa

14/07/2022 16:35 - Modificado em 14/07/2022 16:36

Desde de abril de 2021, que o jovem Miziderson Rocha está em Luxemburgo, onde conseguiu entrar para o FC Racing Heischent-Eschduerf, equipa desportiva amadora de segunda divisão do Luxemburgo. Após algum tempo de experiência, este jovem assinou uma ficha, algo que não lhe garante um salario, mas pretende ir mais além e singrar no futebol daquele país.

Miziderson Rocha, também conhecido como “Mizy”, de 30 anos, representou o Puva Basket, equipa de basquetebol de Povoação de Ribeira Grande em Santo Antão. Em Abril de 2021, por questões familiares resolveu se fixar em Luxemburgo. No entanto, este jovem sentiu a necessidade de se envolver alguma modalidade desportiva.

“Quando cheguei em Luxemburgo houve essa necessidade de praticar desporto e o futebol foi onde me afixei, principalmente porque a equipa pela qual pertenço atualmente tem o clube que fica a 2 minutos da minha residência”, contou este jovem.

Após uma aproximação para junto da equipa, Mizy conseguiu durante algum tempo treinar na equipa mostrando ao treinador da equipa o que consegue fazer e no passado dia 11 de Julho o clube confirmou a sua presença na equipa.

No entanto, “ainda não se fala em contrato, mas a ligação foi através da assinatura de uma ficha em que me comprometo a jogar para eles”, disse. “Eles interessaram pelas minhas qualidades que demonstro sempre nos treinos. O treinador depositou confiança em mim e disse contar comigo esta temporada”, disse.

Neste momento por ser um contrato gratuito,“ainda não posso contar com um salário”. Uma das regras que a equipa tem estipulado, apontou, tem que ver com um dado numero de treinos que o jogador tem que fazer, para depois começar a contar com alguma remuneração, ou seja, “completar 90% dos treinos de uma época recebe 5 euros cada treino”.

“Meu objetivo este ano, depois de ter feito uma experiência na segunda época do ano passado e que foi muito satisfatório para mim, é conseguir afirmar na equipa tornando-se num jogador titular”, expressou Mizy. No entanto, diz estar aberto a outras propostas de outros clubes, caso este não for bem-sucedido.

Em termos de adaptação, afirmou que foi bem-recebido por todos e que este processo foi menos doloroso porque no inicio encontrou um jogador cabo-verdiano não equipa que o ajudou na primeira fase, para alem de contar com colegas portugueses.

AC -Estagiária