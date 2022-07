Conquistas nacionais valorizam o esforço que a CMSV faz pelo desporto da ilha – Augusto Neves

14/07/2022 02:18 - Modificado em 14/07/2022 02:18

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, acredita que as conquistas de São Vicente a nível nacional, valorizam os esforços que a edilidade faz em relação ao desporto. Para Augusto Neves este esforço tem sido aproveitado pelos jovens e instituições.

Augusto Neves, que falava no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no acto de recepção dos novos campeões de Cabo Verde.

O edil de São Vicente afirma que os esforços para manter a funcionar toda esta estrutura em termos o desporto, o futebol neste caso particular, num bom nível de competição é “enorme” e que acarreta “muitas despesas”.

“Apoiamos o desporto, no sentido de ter os equipamentos nas melhores condições, o que nem sempre é possível. E isso depende de muito apoio e de ajuda, por que muitas vezes, o Orçamento da Câmara Municipal de São Vicente não é o suficiente. E é graças ao apoio da população que temos conseguido ter algum equilíbrio relativamente aos campos de futebol.

“Obviamente que poderíamos fazer, sempre desejamos fazer mais, mas muitas vezes não temos essas possibilidades”, concretizou.