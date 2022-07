Andebol/CAN´2022: Cabo Verde perde com Tunísia (24-30) e vai defrontar Angola nos quartos-de-final

A selecção de Cabo Verde de andebol sénior masculina perdeu hoje por 24-30, com a congénere da Tunísia, no seu segundo jogo na 25ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2022), que decorre no Egipto.

Em partida a contar para a segunda jornada do grupo C, realizada no Hall Internacional do Cairo, Cabo Verde, que entrou em campo com a classificação para a segunda fase já assegurada, discutiu na primeira parte e perdeu por 10-14.

Na etapa complementar, a supremacia dos decacampeões (10 vezes) africanos veio ao de cima, chegando a impor uma diferença de 10 golos, e acabaram por vencer a partida por 24-30.

Com esta derrota o combinado nacional termina na segunda posição do grupo com dois pontos, atrás da Tunísia com quatro, enquanto a Nigéria ficou na terceira posição sem qualquer ponto. A selecção do Quénia, que fazia parte desta poule, desistiu da competição.

Nos quartos-de-final o combinado nacional vai defrontar Angola, primeiro classificado do grupo D.

O CAN’2022 disputa-se até ao dia 18, no Egipto, contando com a participação de 14 selecções africanas.

A selecção do Egipto vai fazer a defesa do título conquistado em 2020, na prova realizada na Tunísia, onde Cabo Verde classificou-se na quinta posição.

Os cinco primeiros classificados apuram-se para o Campeonato do Mundo de 2023 a ser disputado na Polónia, de 12 a 29 de Janeiro.

O CAN’2022 estava inicialmente agendado para Janeiro deste ano, no Reino de Marrocos, mas foi adiado pela Confederação Africana de Andebol, face à alegada irregularidade no sorteio realizado em Dezembro de 2021.

Inforpress