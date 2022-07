Prisão preventiva e apresentação periódica para dois assaltantes em São Vicente

14/07/2022 01:42 - Modificado em 14/07/2022 01:53

O primiero suspeito, um homem, de 35 anos, foi detido no dia 11 de julho, por ter cometido vários crimes de Roubo e Furto Qualificado, tendo como vítimas a empresa CVTelecom, e mais 2 (dois) indivíduos do sexo masculino, nas respetivas propriedades e residências.

Os factos ocorreram na zona de Ribeira de Julião, concretamente junto a lixeira municipal e zona de Iraque entre novembro do ano transato a março do ano em curso, de madrugada, durante o qual e num momento propício, com recurso a arrombamentos, aproveitou para subtrair vários pertences nomeadamente cobre, aço, chumbo, portas de alumínio e ainda um aparelho de telemóvel (que foi recuperado e entregue ao dono), causando assim avultados prejuízos às vítimas., refere a PJ.

Os objetos em causa eram vendidos em sucateiras/ferro velho, existentes na ilha deSão Vicente.

O homem em causa, que residia na mesma zona em que cometia os delitos, era conhecido como alguém violento e que costumava ameaçar de morte os moradores do local caso fosse denunciado.

Ainda em São Vicente, o tribunal mandou para prisão um homem, de 21 anos de idade, por ter cometido um crime de roubo na via pública, tendo como vítimas, dois indivíduos do sexo masculino com idades compreendidas entre 21 a 23 anos, no dia 08 de julho, fora de flagrante delito,

Os factos ocorreram na zona de Monte Sossego, imediações da boîte “Cristal”, na madrugada do passado dia 15 maio de 2022 do ano em curso, num contexto festivo, durante o qual aproveitaram um momento propício e com recurso a uma arma branca, garrafas de vidro e pedras em que atacaram e agrediram as vítimas, para depois subtrair-lhes os seus pertences.

Uma das vítimas teve lesões, na face, na testa, nos lábios e na boca (dente partido). A outra teve múltiplas lesões, sendo que inclusive arrancaram-lhe uma parte da orelha do lado direito.