Parlamento: Ministro da agricultura assegura que vários projetos estruturantes estão em processo de preparação para o setor agrícola

13/07/2022 20:30 - Modificado em 13/07/2022 20:30

Em seu discurso de abertura no primeiro dia de sessão plenária, o ministro da agricultura e ambiente, Gilberto Silva, anunciou que vários projetos do setor agrícola vão iniciar ainda este ano. À semelhança dos anos anteriores, afirmou que “os agricultores podem contar com o governo”.

“Aproveito para informar sobre os processos de preparação para arranque de outros projetos estruturantes”, avançou Gilberto Silva, referindo que estes projetos têm financiamento externo.

Para além do programa de desenvolvimento de sistemas de abastecimento de água na ilha de Santiago, cujo início de concurso está previsto para agosto, existe um outro projeto na área destinado aos bairros periféricos da cidade da Praia.

O projeto, indicou, tem o dossiê de concurso pronto para ser lançado, o que pode acontecer ainda este mês.

Segundo este ministro, o projeto de valorização da bacia hidrográfica de São Batista está em andamento, assim como o projeto de saneamento financiado pelo Luxemburgo, que entrará em operação em setembro próximo.

“O governo prometeu a máxima integração da política agrícola do país com a proteção do ambiente, está a fazer isto, e temos muitos dados a comprovar esta politica”, sublinhou.

O setor da água, segundo o ministro, é alvo de várias políticas públicas integradas. “A aposta na economia circular da água, na diversificação das formas da sua mobilização, nos investimentos em infraestruturas e em grandes equipamentos, no reforço do nexo energia/água e na melhoria da governança”, enumerou o ministro da agricultura que disse que estas melhorias têm tido resultados “muito positivos” no abastecimento de público e têm beneficiado bastante o setor agrícola, não obstante a seca.

O processo conducente a dessalinização de água para a agricultura no quadro da linha de crédito acordada com a Hungria, segundo disse “avançou significativamente” e que tudo está a ser feito para que “este ano as primeiras 5 unidades híbridas de 50 metros cúbicos por hora possam ser instaladas ainda este ano em 3 ilhas”.

Relativamente a preparação agrícola 2022/2023 e de acordo com as previsões meteorológicas sazonais, Gilberto Silva aproveitou para avançar que uma verba de 65 mil contos foi mobilizada para facilitar o laborioso trabalho de produção agrícola de sequeiro, através da mobilização complementar de disponibilização de sementes, de milho e feijões e pasto, na produção de estacas de raízes e tubérculos, plantas, frutíferas e florestais, no combate a pragas e no seguimento e avaliação e na informação.

AC – Estagiária