Cabo-verdianos já podem conduzir em território português com carta de condução emitida em Cabo Verde

13/07/2022 18:10 - Modificado em 13/07/2022 18:10

Os portadores de cartas de condução emitidas em Cabo Verde já podem conduzir em Portugal sem trocar do título, caso não tenham mais de 15 anos desde a emissão ou da última renovação.

A medida abarca todos os cidadãos dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que já podem conduzir em Portugal sem trocar de carta, mas o titular deve ter menos de 60 anos de idade.

A decisão que Portugal reconhece cartas de condução de Estados-membros da CPLP e da OCDE consta do Diário da República desta terça-feira, 12, e aplica-se a títulos de condução em que o Estado emissor seja subscritor de acordo bilateral com o Estado português.

“Estão dispensadas as trocas de cartas de condução, habilitando-se a condução no território nacional com títulos emitidos naqueles Estados, através do reconhecimento dos títulos de condução estrangeiros”, lê-se no documento.

Entretanto, o decreto-lei alerta que os títulos de condução só são aceites quando forem “válidos e não apreendidos, suspensos, caducados ou cassados por força de disposição legal, decisão administrativa ou sentença judicial aplicadas ao seu titular em Portugal ou no Estado emissor”.

“Portugal tem procurado reforçar os direitos dos cidadãos estrangeiros que se deslocam para o nosso país, quer tratando-se de deslocações temporárias com finalidades turísticas quer tratando-se de deslocações para trabalhar ou investir no nosso país”, explica o decreto lei, acrescentando que é “essencial simplificar a habilitação para a condução de veículos a motor”, visando garantir a mobilidade em todo o território nacional.

O Governo, através do referido decreto-lei, reitera o seu compromisso “por uma integração dos migrantes, que passe pelas melhorias da sua qualidade de vida”, sublinhando que “a liberdade de circulação é um elemento essencial para o exercício pleno da cidadania”.

A medida do Governo de Portugal vai beneficiar, para além dos cidadãos de Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, que são Estados-membros da CPLP, os nacionais dos países da OCDE que não fazem parte da União Europeia (Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Japão, México, Nova Zelândia, Suíça e Turquia).

Até ao momento, só os nacionais dos países da União Europeia e do Reino Unido, Noruega, Islândia e Liechtenstein podiam viver em Portugal e continuar a conduzir em território nacional com o documento emitido no país de origem, sendo que todos os outros eram obrigados a tirar uma nova carta no prazo de 90 dias após fixar residência no país.

Inforpress