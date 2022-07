Plataforma online brasileira vai homenagear Cabo Verde no IX Festival de Cinema 2022 em Portugal

13/07/2022

O Canal O Cubo do Brasil vai homenagear, Cabo Verde e a artista brasileira Carla Visi, que atualmente reside em Lisboa, no seu IX Festival de Cinema 2022 em Portugal. No entanto, já estão abertas as inscrições do IX festival internacional O Cubo de Cinema em língua portuguesa.

A informação é avançada pela Associação Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, ACACV, na sua rede social.

Conforme a ACACV avançou que as inscrições deverão ser feitas até o dia 31 de Agosto somente pelo www.canalocubo.com. Os resultados serão divulgados no dia 1 de outubro e a exibição online dos selecionados ficará até 3 de dezembro.

Serão escolhidos vídeos produzidos originalmente em português, que serão exibidos na grade de programação do festival até o dia 3 de dezembro no CANAL O CUBO.

As categorias podem ser documentários, ficção, entretenimento, experimental e Séries. Quanto a duração pode ser curta, média e longa metragens e conteúdo seriado. Os interessados em participar de Cabo Verde, país homenageado este ano, deverão inscrever um filme de até 5 minutos e estarão isentos da Taxa de Inscrição.

O Canal O Cubo é uma plataforma online de produção e promoção do audiovisual e cinema independente que opera desde 2012 no Brasil e desde 2019 em Portugal, com o objetivo de estimular a produção audiovisual cinematográfica em Língua Portuguesa.

