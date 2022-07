Sete mulheres acusadas de “bruxaria” torturadas no Peru

13/07/2022 18:08 - Modificado em 13/07/2022 18:08

Sete mulheres foram raptadas e torturadas durante duas semanas sob acusações de “bruxaria” após residentes da sua aldeia rural Chillia, no Peru, terem adoecido.

O crime está a ser investigado pelas autoridades peruanas que revelaram que as mulheres foram capturadas dia 29 de junho pelas chamadas ‘patrulhas camponesas’ que atuam como agentes da lei e ordem em zonas rurais do país.

“Foram detidas por bruxaria”, admitiu a Provedora dos Direitos Humanos peruana, Eliana Revollar, ao revelar que o gabinete está a investigar o assunto.

Por insistência do governo, as vítimas, com idades entre os 43 e 70 anos, foram libertadas na terça-feira após ter sido divulgado um vídeo de uma mulher pendurada por um pé a ser açoitada, enquanto outra, nua, estava a ser interrogada, para confessarem ser bruxas.

O chefe do gabinete do Provedor de Justiça na região de La Libertad, José Luis Aguero, relatou que os raptores “despiram” as mulheres, “colocavam urtigas no seu corpo” e “chicoteavam-nas”. Para serem libertadas, as mulheres tiveram que assinar documentos onde concordaram em não denunciar os raptores e “não exercer feitiçaria”, admitiu Eliana Revollar.

Segundo o jornal americano Barron’s, também um homem foi raptado, contudo, não há provas de que foi espancado.

Notícias ao Minuto