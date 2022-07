Académica do Mindelo: Presidente da CMSV destaca conquista do título de campeão nacional com “muitos sacrifícios” -C/Vídeo

13/07/2022 16:24 - Modificado em 13/07/2022 17:59

Os novos campeões nacionais de Futebol de Cabo Verde, a Académica do Mindelo, foram recebidos hoje, quarta-feira, pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente nos Paços do Concelho em reconhecimento pela conquista do título. O terceiro consecutivo da ilha do Monte Cara.

Numa palavra de agradecimento aos campeões nacionais de futebol, pelo título alcançado, época de 2021/2022, Augusto Neves, reconheceu o trabalho e empenho da equipa na conquista do título, que afirmou, com muitos sacrifícios.

“Felicito a equipa por todo o empenho que tiveram neste campeonato num momento extremamente difícil. Tenho consciência que o país passa por uma situação extremamente difícil e gerir uma equipa como a Académica em São Vicente não é nada fácil. Com muito sacrifício”, referiu Augusto Neves que disse ainda que o resultado é extremamente gratificante, para toda a ilha.

O autarca, que falava no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no acto de recepção dos novos campeões de Cabo Verde, concretizou que são vitórias como aquela que que “encoraja, impulsiona” e faz “com que a edilidade tenha mais força em investir cada vez mais no desporto da ilha” para que São Vicente possa sempre ter campeões nacionais.

“Ficamos extremamente gratos por este trabalho. Todo este sacrifício e a CMSV sempre valoriza o sacrifício das equipas, fazemos de tudo para colocar os equipamentos à disposição dos clubes, mesmo com todas as dificuldades, temos trabalhado em manter os equipamentos em todas as condições” realçou.

Por seu lado, o Presidente da Académica do Mindelo alegou, que apesar de todos os sacrifícios continuam firmes a trabalhar para São Vicente. “Esta é uma vitória de todos”, destacou Manuel Cabral, que agradeceu todo o apoio que recebeu durante esta caminhada.

E para mostrar o agradecimento de São Vicente por mais esta conquista para a ilha, Augusto Neves ofereceu aos campeões nacionais um certificado de reconhecimento e um cheque no valor de quinhentos mil escudos. A Académica do Mindelo conquistou no sábado, 09, o 4º título de campeão de Cabo Verde, em futebol, da sua história, ao derrotar o Palmeira do Sal por 1-0 na final.

O jogo foi disputado no Estádio Arsénio Ramos, na ilha da Boavista e o golo foi apontado por Txukin.

EC