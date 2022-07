Faleceu Ricardo Leite antigo elemento da equipa técnica da seleção de futebol

Ricardo Leite, elemento da equipa técnica da Seleção Nacional AA, que antes de entrar na equipa técnica, esteve à frente de duas formações de guarda-redes em Cabo Verde, faleceu hoje, 12 de julho em Lisboa, Portugal.



Ricardo Leite, Mestrando em treino desportivo, especialização futebol, licenciado em desporto, técnico especialista em treinamento de guarda-redes, para além de possuir curso de treinador UEFA B – Grau II, Goalkeeper Coach Course UEFA B.



O técnico Ricardo Leite, no seu currículo, consta treinador de guarda-redes dos Sub-17, Sub-19 do Sporting Clube de Portugal, os mesmos escalões e, ainda, Sub-23, no Benfica, tendo sido, na época 2019/2020, treinador de guarda-redes na equipa principal do Vitória de Guimarães.



Em Março último, Ricardo Leite ingressou na equipa técnica como treinador de guarda-redes dos ‘Tubarões Azuis’ AA.



A Federação Cabo-verdiana de Futebol endereça à família enlutada, o seu mais sentido pesar pela perda irreparável e deseja que a alma do malogrado seja recebida no reino celestial e que tenha um eterno descanso.