Prisão preventiva para quinto suspeito de levar 10.125.650$00 em assalto à funcionário da empresa Khym Negoce

12/07/2022 23:43 - Modificado em 12/07/2022 23:43

O quinto suspeito foi localizado pela Polícia Nacional, no bairro de Moinho – Lém Cachorro, no passado dia 09 de junho, pelo Grupo Operacional de Prevenção Criminal do Comando Regional de Santiago Sul e Maio (CRSSM), por volta das 22h30.

O jovem é suspeito da prática do crime de roubo que ocorrera no passado dia 10 de junho do ano em curso, em Achada Grande Frente, em que cinco meliantes, sob ameaça de armas fogo, subtraíram uma mala com cerca de 10.125.650$00 de um cidadão Libanês, funcionário da empresa Khym Negoce e que, desde desta data, se encontrava foragido.

O detido apresentado ontem, 11 ao Ministério Público para o primeiro interrogatório de pessoa detida, foi-lhe decretada como medida de coação, a Prisão Preventiva, a mesma que tinha sido aplicada aos outros quatro suspeitos.

Relembramos que na data dos factos, quatro dos suspeitos tinham sido detidos em flagrante delito e que, apresentados ao Ministério Público, foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Ainda, que no momento das detenções destes, foi recuperado, na totalidade, o valor subtraído e apreendidas quatro armas de fogo de fabrico convencional (de calibre destinado às Forças e Serviços de Segurança) e a viatura utilizada na fuga.