Andebol/CAN’2022: Cabo Verde vence Nigéria por 35-29 no jogo de estreia

12/07/2022 23:39 - Modificado em 12/07/2022 23:39

A selecção nacional de andebol, venceu hoje a Nigéria por 35-29, em jogo de estreia do Campeonato Africano das Nações (CAN’2022), a contar para a primeira jornada do Grupo C.

No Egipto, que acolhe a 25ª edição do CAN, os comandos do treinador Ljubomir Obradovic efetuaram o primiero jogo com os nigerianos.

Cabo Verde volta e entrar em campo na quarta-feira, 13, desta feita ante à Tunísia, formação que esta segunda-feira, 11, no jogo de abertura do Grupo C, venceu a Nigéria por 30-18.

O CAN’2022 disputa-se até o dia 18 no Egipto, contando com a participação de 14 seleções africanas.

De acordo com o regulamento da Confederação Africana de Andebol, os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para a segunda fase.

Cabo Verde está no Campeonato Africano de Andebol com a missão de ficar entre os 5 primeiros na classificação que dá acesso ao Mundial de Andebol de 2023 que vai acontecer na Polónia e na Suécia, de 12 a 29 de Janeiro.

A selecção do Egipto faz a defesa do título conquistado de 2020, na prova realizada na Tunísia, onde Cabo Verde classificou-se na quinta posição.

O CAN’2022 estava inicialmente agendado para Janeiro deste ano no Reino de Marrocos mas foi adiado pela Confederação Africana de Andebol, face à alegada irregularidade no sorteio realizado em Dezembro de 2021.