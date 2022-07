Vinte mil euros para Cabo Verde transmitir cada jogo do país no Campeonato Africano de Andebol

Transmissão em Cabo Verde dos jogos da seleção de Cabo Verde de andebol sénior masculina, que fez hoje, a sua estreia no Campeonato Africano das Nações (CAN’2022), ante à congénere da Nigéria, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo C, não devido ao elevado valor pedido pela organização para a transmissão dos Jogos.

De acordo com uma nota divulgada pela Federação de Andebol na sua página do Facebook, a Federação do Egito detentora dos direitos de transmissão dos jogos, respondendo ao pedido de compra dos direitos dos jogos de Cabo Verde durante a competição, pediu 20 mil euros por cada, para ceder o Link de transmissão.

E como Cabo Verde tem cinco jogos, o total custaria 100 mil euros. Uma oferta que a FCA recusou alegando que não dispõe do montante para a compra do sinal e transmitir os jogos.

A selecção nacional chegou ao Egipto no sábado, 09, para a sua segunda participação na prova continental a nível de selecções e venceu a Nigéria.