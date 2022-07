A polémica da entrega da bola da final: A ideia de simbolizar a Boavista com um… burro falhou

12/07/2022 00:17 - Modificado em 12/07/2022 00:17

A bola para a final do campeonato nacional de Futebol chegou num burro. Este é mais um motivo de polémica e de chacota em relação a final. E claro, a rede social crioula não perdoou. “Se a ideia era uma campanha de marketing, falhou miseravelmente no seu intento devido as criticas, bem como ao eco, nada positivo na imprensa internacional, que destacou o sucedido. Caracterizaram como um momento insólito no futebol de Cabo Verde”. O NN contactou a Federação Cabo-verdiana de Futebol, FCF, que explicou que a ideia partiu da Comissão Organizadora do Campeonato Nacional, que optou por trazer o animal, para o palco do futebol nacional, em forma de homenagem à vivência das gentes da ilha da Boavista, que sempre usou o burro no seu dia-a-dia.

Nostalgia, marketing ou não, o certo é que isso não caiu e nem está a cair nas boas graças de quem não conhece a história da ilha e afirma que a “FCF foi desrespeitosa com a modalidade ao associar a prova a um animal, cuja conotação sempre foi negativa às pessoas.” Ou seja por mais voltas que o marketing possa dar: um burro será sempre associado a um…burro” e simbolizar as gentes da Boavista com um burro é um risco por que ninguém gosta de ser associado a um animal que é …burro. É quase uma lógica da batata, mas …

Enquanto uns falam de reconhecimento do papel do burro na ilha onde se realizou a final, outros falam de originalidade e outros falam de desrespeito. “Reconheceu-se a história da “bestinha” na Boavista”, ou “uma imagem que resume a FCF” entre outros.

Neste aspecto, a FCF diz que a comissão que organizou a final do campeonato de futebol reuniu-se e os membros entenderam que pelo facto de ser um símbolo da Boavista era a escolha adequada, que seria reconhecida pelas gentes da ilha e do país. Mas tudo indica que não há consenso á volta do …burro. Se calhar é por que é burro, pois na final de Santo Antão quando um jóquei montando um cavalo entregou a bola ninguém disse nada.

Mário Semedo reconhece que o burro ganhou uma conotação negativa, mas afirma que este não era o objectivo, mas sim dar continuidade a um trabalho que foi feito anteriormente. “Quando a final foi em Santo Antão um jóquei montado num cavalo levou a bola. Na ilha do Sal uma moto daqueles que os turistas usam nas excursões”. Este argumento perde para o ditado popular “ninguém gosta de passar de cavalo para burro” e de moto quatro para… burro muito menos, achamos nós .

O argumento da comissão, segundo o presidente da FCF foi relembrar a importância que o burro teve na Boa Vista. “Essencial para todos. Representa a vivência do povo da ilha da Boa Vista e entenderam ir nessa perspetiva. Mas a população teve outra leitura. Esta é a explicação esclarecida e fundamentada da FCF.”

Esta é segunda vez que o burro da Boavista sai do anonimato provocando polémica e se transformando em assunto nacional . A primeira vez foi em 1995 quando um candidato a Câmara Municipal da Boavista apresentou como proposta para “levantar a Boavista” nada menos que “matar os burros para vender as carcaças para o Jardim Zoológico de Lisboa“.

O dito candidato foi derrotado e os burros da Boavista salvaram-se da morte anunciada e voltaram a vida de burros longe dos palcos, da politica e das noticias, por que se calhar é o burro gosta de ser burro. Isto até que alguém se lembrou de os trazer para o palco da final do campeonato nacional de futebol.