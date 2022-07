A taça do campeão nacional enferrujou devido ao trabalho de limpeza e polimento que a FCF mandou fazer

@ Taça na Sede da FCF após polimento

A Académica do Mindelo conquistou no sábado, 09 de julho, o título de campeão nacional três décadas depois, após vencer o Palmeira por 1-0 na final. No entanto, logo após a publicação das fotos do troféu pela equipa da Académica do Mindelo os internautas notaram um desgaste no troféu e logo surgiram as críticas apontando falta de respeito pela equipa e pela ilha ter recebido um troféu desta forma, entre outras que viram no acto “um ataque a dignidade do campeão nacional por ser de São Vicente”. Mas por que a taça estava nesse estado? O NN foi á procura da resposta sabendo que quando o troféu foi entregue na Boavista estava reluzente.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol tem uma explicação simples e que pode ser comprovada e que contraria e desmonta todas as teorias da conspiração que inundaram a rede social cabo-verdiana. As criticas apontam o dedo ao “descaso da FCF”. Uns alegam “falta de consideração da parte da federação”, que segundo os críticos “não queriam que, uma das equipas de São Vicente ganhasse”.

Outros defendem que “ninguém pensa em comprar uma taça já sabendo quem será o vencedor” e que, contudo, é feito de um material de péssima qualidade.

Taça em São Vicente

A informação que está a circular é que entregaram um troféu improvisado, para se ajustar a nova imagem da FCF, porque no stock tinham um troféu com o antigo símbolo da FCF.

Contactado pelo NN, o presidente da FCF, Mário Semedo disse que o troféu entregue no sábado, 09 de julho, faz parte de um lote de quatro troféus comprados pela entidade que gere o futebol nacional. Um foi entregue ao Sporting da Praia em 2017, um ao Mindelense em 2018 dois, e o terceiro foi entregue no sábado à Académica do Mindelo. E resta uma na FCF.

Taça do mesmo exemplar entregue ao Mindelense

Com efeito, explica o presidente que devido a um desgaste sofrido, por estar guardado, e para evitar que fosse entregue como estava, a FCF contratou uma empresa para fazer a limpeza e polimento da Taça.

“Para evitar que a taça fosse entregue assim, a FCF mandou fazer um trabalho de polimento. Já contactamos a pessoa que fez o trabalho de limpeza e polimento, este alegou que provavelmente algum produto poderá ter causado esta situação, quando entrou em contacto com o material”, referiu.

Neste sentido, Mário Semedo garantiu que logo que soube da situação entrou em contacto com os dirigentes da Académica do Mindelo, explicando o sucedido. “Quando soubemos do estado do troféu, isso porque não estava assim na ilha da Boavista, contactamos a direcção da Académica para explicar o que teria acontecido ao troféu e a FCF disponibilizou-se para refazer o trabalho de novo as custas da Federação”.

Sobre as críticas e as “bocas” no Facebook este dirigente afirma que a FCF, sempre se pautou pelo respeito pelos clubes e pelos desportistas e que as acusações não fazem nenhum sentido.

Logo, assegurou ainda que quando for recuperado terá o brilho de antes e que ainda falta um exemplar a ser entregue e quando isso acontecer, a FCF vai avançar com o projecto de criar um troféu com a nossa própria identidade, para não dar cada um uma taça como tem sido.