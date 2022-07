Nova variante do coronavírus preocupa Índia

11/07/2022 18:10 - Modificado em 11/07/2022 18:10

Os cientistas indianos admitem estar preocupados com a rápida mutação do coronavírus que desenvolveu uma variante da Ómicron ainda mais contagiosa e que se propaga não só na Índia como noutros dez países, incluindo os Estados Unidos da América (EUA). A variante BA.2.75 foi já detetada em 10 países.

Segundo os especialistas, a variante BA.2.75 poderá espalhar-se rapidamente e contornar a imunidade concedida pelas vacinas e infeções anteriores. De acordo com a Associated Press, não é ainda claro se poderá causar infeções mais graves do que outras variantes da Ómicron, incluindo o BA.5, mundialmente predominante.

“Ainda é muito cedo para tirarmos demasiadas conclusões”, esclareceu o diretor de virologia clínica da Clínica Mayo em Rochester, Minnesota, nos EUA, Matthew Binnicker. “Contudo, parece que, especialmente na Índia, as taxas de transmissão estão a mostrar um aumento exponencial”, frisou.

Ainda assim, o facto de já ter sido detetada esta nova variante em muitas partes do mundo, mesmo com níveis virais mais baixos, “é uma indicação precoce de que se está a espalhar”, disse o chefe de doenças infeciosas da Helix, Shishi Luo, uma empresa que fornece informação de sequenciação viral aos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

A variante BA.2.75 está presente em várias regiões na Índia e, segundo o cientista do Instituto de Genómica e Biologia Integrativa em Nova Deli, LipiThukral, “parece estar a espalhar-se mais rápido do que outras variantes”. Entre os cerca de dez outros países que detetaram já a presença desta variante, estão a Austrália, Alemanha, Reino Unido e Canadá, sendo que três casos foram recentemente identificados nos EUA.

Noticias ao Minuto