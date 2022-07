Cabo Verde será representado pelo Fotografo Zé Pereira numa exposição fotográfica em Washington DC

A Exposição Fotográfica “We Are Africa – ThePowerofWomenandYouth”, abre a 13 de Setembro em Washington DC, e Cabo Verde será representado por 15 fotografias do fotografo Zé Pereira. Este evento é organizado pelo ArtProgram do Banco Mundial.

Zé Pereira anunciou na sua página pessoal do Facebook que vai participar na exposição fotográfica “We Are Africa – ThePowerofWomenandYouth” (em português Somos África – O Poder da Mulher e da Juventude) com uma coleção de 15 fotografias das ilhas de Santiago, S. Vicente, Boavista, S. Nicolau, e Fogo, que será exibido ao lado do trabalho de muitos outros fotógrafos africanos .

“Redobrado orgulho por, mesmo antes da inauguração desta Mostra Conjunta Africana, uma das minhas fotografias ter sido já adquirida pelo Banco Mundial e fazer agora parte da sua coleção permanente”, expressou o fotografo na sua publicação.

Zé Pereira manifesta a sua satisfação por ter o seu nome incluído nesta coleção de fotógrafos africanos e, sobretudo, por “trazer Cabo Verde a um evento fotográfico tão mediatizado”.

Este fotografo lembra a sua última exposição fotográfica internacional “Ubuntu”, foi em Março de 2021 a convite da União Europeia. “We Are África” é a sua 38ª Exposição Fotográfica, 12 das quais internacionais.

“A aposta continuará a ser na qualidade do meu trabalho, na promoção do meu país, da nossa gente e da nossa cultura”, referiu este profissional.

A abertura incluirá uma série de eventos, a maioria online, bem como um momento oficial às 16h , quando a liderança da Vice – Presidência do Banco do Mundo para a África Oriental , Austral e Oriental abrirá a exposição oficialmente e presencialmente na sede do Grupo em Washington, DC .

Referiu ainda que esta exposição também estará on-line na plataforma Google ArtandCulture https://artsandculture.google.com/, ao lado de museus líderes em todo o mundo.

