Santo Antão: feira cultural e de empreendedorismo jovem encerrou o I Fórum Regional da Juventude 2022

10/07/2022 22:43 - Modificado em 10/07/2022 22:43

Durante três dias Santo Antão, mais precisamente a cidade da Ponta do Sol no Concelho de Ribeira Grande, foi palco do Fórum Regional da Juventude que contou com a participação de jovens de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau. Neste último dia, Ponta do Sol recebeu uma feira cultural e de empreendedorismo jovem, frente a Câmara Municipal.

Sob o lema “Garantir uma Vida Sustentável na Terra”, este fórum se realizou com varias sessões plenárias, onde jovens aproveitaram a oportunidade para opinar, e levantar questões pertinentes.

“A agricultura moderna e as novas tecnologias de mãos dadas na proteção ambiental” foi tema do 1º painel do Fórum no primeiro dia. O referido painel foi moderado pelo técnico e guia de Santo Antão, Odair Gomes e constitui-se de quatro subtemas, com os jovens a explanarem sobre projetos, a relatarem desafios no setor, a sugerirem soluções, entre outros.

“Sou de uma geração de jovens que quer apostar na tecnologia e na inovação, para ajudar a potencializar o desenvolvimento social, económico e ambiental de Cabo Verde”, afirmou o jovem Alex Rodrigues, Técnico do Centro da Juventude de Ponta de Sol, no Fórum Regional da Juventude.

Já o happer e ativista social, Isaías conhecido por todos “Indjays” sublinhou a importância do género musical. “Ensino as pessoas a fazer rap nas ruas. Nas escolas o rap é uma ferramenta para ajudar na auto-educação, para ajudar as pessoas a encontrar o que estão à procura”, destacou.

O Fórum Regional da Juventude é uma das recomendações da Declaração de Ribeira Brava 2021, e constitui um espaço privilegiado para promover o networking entre os jovens, a cidadania para a inclusão social dos jovens, o diálogo com o Governo e as Câmaras Municipais bem como o diálogo e intercâmbio com investigadores, instituições nacionais e personalidades da diáspora cabo-verdiana e internacionais.

O evento em Santo Antão decorreu até este domingo, 10 de Julho, com um leque de atividades, incluindo a participação da Associação de Ginástica de São Vicente no Festival de Ginástica.