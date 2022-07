Navio Inter Ilhas alvo de reparação retoma a sua atividade no decorrer da próxima semana – empresa

10/07/2022 18:57 - Modificado em 10/07/2022 19:00

O Navio Inter Ilhas, que está sendo alvo de reparação nos próximos dias, retoma a sua atividade no decorrer da próxima semana, conforme comunicado da CV INTER ILHAS, empresa concessionária do transporte marítimo de passageiros, veículos e carga nas ligações entre ilhas.

É que na quinta-feira, o navio acabou por deixar os passageiros da ilha de São Vicente, que iriam assistir ao jogo do nacional de futebol e outros em terra por motivos operacionais e que causaram vários constrangimentos.

Neste sentido, a empresa garantiu que já está identificado o motivo da avaria do Navio Interilhas, sendo que o mesmo será alvo de reparação nos próximos dias, retomando a sua atividade no decorrer da próxima semana.

E volta a pedir desculpas a todos os passageiros, uma vez mais, pelos constrangimentos causados e reforçamos que estamos a envidar todos os esforços para normalizar a atividade da empresa e enquanto isso a programação do navio é assumida pelo Praia D’Aguada e do navios, com destinos,

Sal/Boavista/Santiago e Santiago/S.Vicente/S.Nicolau/Sal/Boavista/Santiago, respetivamente.

“Uma vez mais, a prioridade da CV Interilhas é, neste momento, encontrar uma solução que possa satisfazer as necessidades de todos os seus utentes”, escreve a empresa no comunicado.