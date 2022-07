Cidade da Praia recebe workshop sobre a Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais

10/07/2022 18:55 - Modificado em 10/07/2022 18:57

No âmbito da comemoração do dia Mundial da Diversidade Cultural que se celebra no dia 21 de maio, a Comissão Nacional de Cabo Verde para UNESCO (CNU), em parceria com o Escritório Regional da UNESCO Dakar, organiza um workshop, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho, sobre a Convenção da UNESCO (2005) sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, na cidade da Praia, Santiago.

Este workshop é destinado a instituições governamentais, bem como a academia e organizações da sociedade civil.

O workshop tem como objetivo proporcionar aos participantes uma visão geral dos objetivos, temas e conceitos-chave da Convenção, sobre os desafios atuais, dar a conhecer os instrumentos e mecanismos ao abrigo da convenção, bem como, sensibilizar os intervenientes governamentais, academia e organizações da sociedade civil, sobre a Convenção de 2005, os seus princípios orientadores e as suas principais linhas de ação.

Em outubro de 2005 a Conferência Geral da UNESCO adotou a Convenção para a Proteção e

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Concentrando-se este instrumento, que foi ratificado por Cabo Verde em 2021, primordialmente na diversidade das expressões culturais postas em circulação e compartilhadas por meio de atividades, bens e serviços culturais.