S. Vicente: Campeonato Regional Individual Absoluto de Xadrez acontece esta semana

10/07/2022 18:54 - Modificado em 10/07/2022 18:55

A partir da próxima segunda-feira, 11 de julho, inicia-se o Campeonato Regional Individual Absoluto de São Vicente 2022 e prolonga-se até dia 16, no salão social do G. D. Amarante.

Conforme a organização do torneio, a competição vai decorrer no salão social do G. D. Amarante e o ritmo de jogo será de 90 minutos com um acréscimo de 30 segundos por cada lance, desde o primeiro.

As partidas acontecem a partir das 20 horas, com exceção da última, que antecede a cerimónia de entrega de premiação, está agendada para o dia 16 de agosto, sábado.

O referido campeonato tem como objetivo encontrar o campeão na referida modalidade e o representante da ilha para a preliminar do campeonato nacional de xadrez.

Ao vencedor do Torneio será atribuído o Título de Campeão Regional Individual Absoluto 2021 e o jogador de nacionalidade cabo-verdiana melhor classificado será o representante da AXSV na preliminar do Campeonato Nacional Individual a ser realizado pela FCX.