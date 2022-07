Novas embarcações de patrulha deverão “incrementar” a capacidade da Guarda Costeira

10/07/2022 18:50 - Modificado em 10/07/2022 18:50

O Governo dos Estados Unidos da América (EUA) doou no Mindelo, dois barcos de patrulha que deverão “incrementar” a capacidade da Guarda-Costeira, conforme acredita a ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis.

A governante, que falava após receber as chaves das embarcações das mãos do embaixador dos EUA, no pontão da Marina do Porto Grande do Mindelo, mencionou diversas ameaças que Cabo Verde enfrenta devido à sua condição insular e por se situar na rota do tráfego marítimo internacional, entre estes o narcotráfico, imigração ilegal e exploração ilegal de recursos marinhos.

Por isso, segundo a mesma fonte, o País tem procurado estreitar os laços de cooperação com países amigos, com intuito de ajudar a enfrentar os desafios existentes.

Janine Lélis enfatizou a cooperação com EUA, que, sustentou, tem dado “frutos significativos” para as capacidades operacionais das Forças Armadas de Cabo Verde, com destaque para a Guarda Costeira.

De entre os ganhos, enumerou, está a disponibilização do primeiro navio de patrulha “Espadarte”, em 1993, e depois a embarcação “Rei”, a edificação do centro de Operações de Segurança marítima Cosmar, formações a militares em solo cabo-verdiano como nas academias americanas e recente cooperação com o estado de New Hampshire.

Agora, sublinhou Janine Lélis, a entrega das duas embarcações do tipo “Metal Shark” são “mais um acto de amizade” e vão “incrementar as capacidades operacionais da Guarda Costeira de Cabo Verde”, principalmente, nos domínios de fiscalização costeira, segurança portuária e busca e salvamento marítimo.

“A Guarda Costeira saberá maximizar a utilização dessas embarcações em função das suas missões, servindo a Cabo Verde e os cabo-verdianos quando e sempre que for necessário”, considerou a ministra.

O embaixador dos EUA em Cabo Verde, Jeff Daigle, em representação do seu país, enalteceu que a doação de quase 13,5 milhões de dólares é uma continuação da parceria de “longa data” na área de segurança, que inclui apoio contínuo para o desenvolvimento das forças militares e policiais de Cabo Verde.

“A assistência de segurança dos EUA a Cabo Verde tem consistentemente trazido enormes compensações para ambas as nações, sendo a apreensão de seis mil toneladas de cocaína avaliadas em mais de 350 milhões de dólares em Abril apenas um exemplo recente”, asseverou.

Jeff Daigle acredita que o “sucesso” da parceria EUA-Cabo Verde é motivo pelo qual se continua a priorizar o País com oportunidades de treinamento, doacções de equipamentos, assistência técnica, patrulhas conjuntas e participação em exercícios.

Ademais, conforme a mesma fonte, o relacionamento de segurança se expandirá nos próximos meses e anos, à medida que o novo programa de parceria estadual com New Hampshire ganhar “mais impulso”.

O donativo foi feito através do Comando Africano dos Estados Unidos – AFRICOM e inclui ainda uma semana de operações de treinamento e manutenção, bem como peças de reposição, de modo a garantir a sustentabilidade dos barcos a longo prazo.

O acto contou com as presenças do contra-almirante António Monteiro e do comandante da Guarda Costeira, Pedro Santana, que receberam os parabéns e foram congratulados com votos de sucessos pelo embaixador Jeff Daigle, o primeiro pelo novo cargo como chefe do Estado- Maior das Forças Armadas e o segundo pela aposentadoria.

Inforpress