Avaria em avião obrigou a BestFly cancelar e reprogramar voos desta sexta-feira

26/08/2022 16:10 - Modificado em 26/08/2022 16:10

A companhia aérea BestFly anunciou hoje, sexta-feira, o cancelamento de, pelo menos, oito voos previstos para esta sexta-feira e a reprogramação de outros devido a uma avaria numa das suas aeronaves.

Conforme a Inforpress, no comunicado divulgado na sua página oficial na rede social Facebook, a empresa explica que continua com uma avaria em um dos aviões e que está a operar com apenas uma aeronave, pelo que é forçada a fazer reprogramações.

Com a nova tabela os voos Praia-Fogo, Fogo-Praia e Praia-Sal foram cancelados e serão reprogramados para uma data que será oportunamente divulgada, enquanto a ligação Praia-São Vicente está atrasada e Sal-Praia cancelada.

Onze voos nas rotas São Vicente-São Nicolau, São Vicente-Sal e Praia-São Vicente, todos ida e volta, estão atrasados.Sem alteração mantêm as ligações Praia-Fogo e Praia-Boa Vista, ambas ida e volta.

Cancelados estão também os voos Praia-Fogo e Fogo-Praia e em ‘stand-by’ estão as ligações Praia-São Vicente e São Vicente-Praia, outra ligação Praia e São Vicente está atrasada e foram cancelados os voos Praia-Sal, ida e volta.

A Inforpress tentou ouvir a BestFly, mas as várias tentativas revelaram-se frustradas.Já o presidente da Associação das Agências de Viagens, Jorge Teixeira, escusou-se a comentar o assunto, por entender que não tem nada a dizer acerca da avaria de um avião.Enquanto isso, passageiros que foram pegos de surpresa manifestam desagrado nas redes sociais.