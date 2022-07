Morreu José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola

8/07/2022 12:52 - Modificado em 8/07/2022 12:52

O ex-presidente de Angola tinha 79 anos e estava internado numa unidade de cuidados intensivos em Barcelona, Espanha. A informação foi confirmada pela Presidência da República angolana. O atual presidente, João Lourenço, declarou cinco dias de luto nacional.José Eduardo dos Santos morreu esta sexta-feira a pouco mais de um mês de completar 80 anos. Foi presidente de Angola entre 1979 e 2017, tendo sido um dos líderes mundiais com maior longevidade. Estava internado numa clínica em Barcelona, Espanha, há duas semanas, cidade onde era acompanhado há vários anos devido a sucessivos problemas de saúde.

“O Executivo da República de Angola leva ao conhecimento da opinião pública nacional e internacional, com um sentimento de grande dor e consternação, o falecimento de Sua Excelência o ex-Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, ocorrido hoje às 11h10 (10:10 em Lisboa), (…) após prolongada doença”, pode ler-se no comunicado.

A Presidência angolana apresenta “profundos sentimentos de pesar” e apela `à “serenidade de todos neste momento de dor e consternação”.

“O Executivo da República de Angola inclina-se, com o maior respeito e consideração, perante a figura de um estadista de grande dimensão histórica, que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da Nação Angolana, em momentos muito difíceis”, lê-se ainda no comunicado, divulgado através das redes sociais.

João Lourenço, atual presidente do país, declarou cinco dias de luto nacional na sequência da morte de José Eduardo dos Santos, com início este sábado.

José Eduardo dos Santos foi o segundo presidente de Angola do pós-independência e liderou o país nos conturbados anos da guerra civil, que se estendeu até 2002.



Chegou ao poder após a morte de Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, em 1979, e assumiu as rédeas do Movimento de Libertação de Angola (MPLA) e do país nas quatro décadas que se seguiram.

José Eduardo dos Santos, também conhecido como ‘Zedu’, nasceu em Luanda a 28 de agosto de 1942. Deu os primeiros passos na política ainda na escola, opondo-se ao poder colonial português então vigente. Em 1961, quando eclode a guerra da independência, José Eduardo dos Santos já estava nos quadros do MPLA.

RTP