Crise na Câmara Municipal de São Vicente – Janine Lélis diz que Constituição da República é claro sobre interferência do governo neste assunto

8/07/2022 01:18 - Modificado em 8/07/2022 01:18

A ministra da Coesão Territorial clarificou hoje, no Mindelo, que não está na esfera do Governo fazer arbitragem política na câmara de São Vicente, por se tratar de um nível de interferência que não deve acontecer.

Janine Lélis falava à imprensa, à margem do Fórum da Cooperação Municipal Lusófona, e indicou que o esclarecimento advém do facto de estar a assistir a “uma espécie de apelo” para que haja uma intervenção do Governo, do primeiro-ministro ou da ministra da Coesão Territorial à falta de consenso na câmara de São Vicente, vai para seis meses sem realizar reuniões camarárias.

Esclareceu que a responsabilidade do Governo, e em particular do Ministério da Coesão Territorial, que dirige, tem a ver a tutela da legalidade, e que a forma de fazer o exercício desta competência é através das acções de averiguação, inspeção e de sindicância.

“Não está na esfera do Governo poder fazer arbitragem política, pois a forma com o Estado está organizada e pelo que está definido na Constituição da República trata-se de um nível de interferência que não deve acontecer” reiterou.

Por isso, a ministra indicou que é preciso haver “muito diálogo e consenso”, mas, continuou, este consenso deve ser encontrado através das forças políticas que enformam a Câmara Municipal de São Vicente, ou seja, entre o presidente da câmara, os vereadores e a Assembleia Municipal.

De outro modo, precisou, “não seria aceitável nem entendido”, porque “não deixaria de ser uma intromissão que não é admitida” na organização do Estado de Cabo Verde.

Reafirmou que as responsabilidades do Governo se situam em matéria de tutela da legalidade e que tem uma competência em relação inspeções, averiguações e sindicância, processos de verificação de legalidade dos actos e das deliberações.

“O apelo que fica é que se faça o maior esforço possível para que haja consenso, até porque de momento e até agora a câmara tem os instrumentos principais aprovados, o plano de actividades e o orçamento”, concretizou, vincando a necessidade desse diálogo, porque brevemente ter-se-á que se aprovar novos instrumentos de gestão para o próximo ano.

“Ali poderá começar a haver outros níveis de prejuízo, mas creio que todas as três forças políticas têm presente que têm um mandato dos munícipes que neles depositaram uma confiança para gerir o município da melhor forma possível”, finalizou a ministra Janine Lélis.

Augusto Neves, candidato do Movimento para a Democracia (MpD), foi reeleito presidente da Câmara Municipal de São Vicente no dia 25 de Outubro de 2020, com 11.126 dos votos expressos, mas não conseguiu manter a maioria absoluta que trazia do mandato anterior.

Porém, o resultado dessas eleições ditou uma câmara pluralista, sendo que o MpD elegeu quatro vereadores para o executivo camarário, a UCID três e o PAICV dois, totalizando os nove autarcas possíveis de serem eleitos no município, tal como indica o Estatuto dos Municípios.

Para a Assembleia Municipal, o MpD elegeu nove eleitos municipais, a UCID, sete, o PAICV, quatro, e o Movimento Más Soncent, um eleito municipal.

A sessão solene da instalação dos órgãos municipais (câmara e assembleia) arrancou no dia 17 de Novembro de 2020 mas prolongou-se pelo dia seguinte, por causa de desentendimentos dos três partidos sobre quem deveria ser eleito presidente da Assembleia Municipal.

O clima de desentendimento também se registou na distribuição dos pelouros e delegação de competências aos vereadores e mantém-se na câmara que há seis meses não realiza as reuniões ordinárias quinzenais, o que contraria o artigo 91º do Estatuto do Municípios.

Inforpress