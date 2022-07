Guarda Costeira ganha mais duas embarcações de patrulha

8/07/2022 01:21 - Modificado em 8/07/2022 01:21

O Ministério da Defesa Nacional, recebe esta sexta-feira, 8 de julho de 2022, no quadro da cooperação bilateral com os Estados Unidos da América, duas embarcações de patrulha da serie Defiant 38’ para a Guarda Costeira.

Estas embarcações, conforme comunicado do Governo, foram concebidas para atender as necessidades de Cabo Verde, destinam-se ao reforço das missões da Guarda Costeira.

Este donativo de cerca de 1,35 milhão de dólares, através do AFRICOM – Comando Africano dos Estados Unidos, inclui ainda uma semana de operações de treinamento e manutenção, bem como peças de reposição, de modo a garantir a sustentabilidade dos barcos a longo prazo.

O ato será presidido pela Ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, e conta com a presença do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Contra- Almirante António Monteiro e do Embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Jeff Daigle, no no Pontão do Instituto Marítimo e Portuário na Marina em São Vicente.