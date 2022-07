São Vicente: TACV deixa passageiros em terra por motivos operacionais

8/07/2022 01:12 - Modificado em 8/07/2022 01:12

Esta quinta-feira, 07 vários passageiros de um voo com destino a Lisboa/Portugal ficaram em terra após o cancelamento do voo. A empresa afirma que uma avaria técnica impossibilitou o voo, mas os passageiros no Aeroporto Cesária Évora que tinham voo agendado hoje ficaram irritados com a falta de informação da operadora cabo-verdiana.

Contudo, a empresa garantiu que os passageiros foram todos informados do cancelamento e reposição de voos, enviando a nossa redação a comunicação enviada. “A TACV, Cabo Verde Airlines informa que por motivos operacionais os voos agendados para os dias 7 e 8 de julho estão cancelados”.

Entretanto a comunicação diz respeito aos passageiros em Portugal. É que, segundo a empresa o avião que deveria vir de Portugal, acabou por não viajar por motivos operacionais, conforme alegou a companhia aérea de bandeira e pediu aos passageiros de Lisboa para Cabo Verde para não se dirigirem ao Aeroporto Internacional Humberto Delgado, devendo aguardar as indicações do serviço de apoio ao cliente da TACV, Cabo Verde Airlines.

Mediante os cancelamentos, a empresa garantiu que os voos serão repostos a partir do próximo sábado, 9 de julho.