Cabo Verde inaugura rota semanal de Verão Madrid – Sal com voo da SmartWings

8/07/2022 01:06 - Modificado em 8/07/2022 01:06

O voo charter com destino à ilha do Sal proveniente de Madrid aterrou na tarde desta quinta-feira, 07 de julho, com a lotação quase esgotada. 184 passageiros aproveitaram o voo inaugural da companhia aérea SmartWings, na aeronave com capacidade máxima de 189 lugares.

À chegada ao Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, a aeronave mereceu as boas-vindas e o tradicional batismo feito com o arco de água pelos camiões de bombeiros da ASA, Aeroportos e Segurança Aérea de Cabo Verde.

Durante estes meses de verão e, até 22 de setembro, todas as quintas-feiras, a companhia aérea de bandeira polaca, SmartWings, ligará Madrid à ilha do Sal, reforçando assim a conectividade com a Europa a partir de Espanha, com operação assumida pela agência CN Travel. De realçar que, desde o dia 18 de junho, o voo semanal da Vueling, também operado através da CNTravel, vem ligando a cidade de Barcelona à ilha do Sal, um voo low cost operado todos os sábados.