Académica do Mindelo: Piduca acredita na conquista do título nacional de futebol até ao último minuto

Pela terceira vez consecutiva numa final do campeonato Nacional de Futebol, duas vezes pelo Mindelense e agora pela Académica do Mindelo, o guarda-redes titular da Micá, está a um passo de conquistar o mais um campeonato nacional. A final está marcada para este sábado, 09 de Julho, no Estádio Arsénio Ramos, na Boavista, este sábado, 09 de julho, contra o Palmeira.

Pedro dos Santos, “Piduca”, tem sido um dos destaques dos estudantes esta temporada, titular indiscutível no Nacional de Futebol, tendo sofrido em todo o campeonato 10 golos. E aos 34 anos, quer voltar a festejar mais um título de campeão nacional.

Aliás é o único neste momento, no plantel da Académica do Mindelo, em três finais consecutivas, considerando que em 2020, não teve campeonato devido a Covid-19, este jogador mostra-se bastante confiante na prestação da sua equipa, como salientou, tem feito uma campanha “extraordinária” e que merecem e vão lutar pelo troféu “até ao último minuto”.

Em conversa com o Notícias do Norte, antes da partida para a Boa Vista, o jogador disse que não sabia como seria o apoio do público na ilha, mas ciente do apoio dos adeptos e mostrava-se expectante com a confronto, destacando ontem a importância de vencer o Palmeira, colocando este objectivo acima das ambições pessoais.

“Mais importante que a minha exibição é ajudar a Académica a fazer um bom jogo e ganhar”, atirou o guardião quando questionado sobre as responsabilidades acrescidas num jogo. “A posição do guarda-redes é um bocado ingrato, mas pessoalmente estou tranquilo e com a mesma ambição de sempre em fazer o meu trabalho e também confiar na minha equipa”

“Sabemos que será um jogo difícil, porque o Palmeira tem boa equipa. Vamos estar em terreno neutro, com apoio de ambos os lados e temos de jogar para sempre ganhar”, afirmou o guarda-redes que realçou que esta é uma oportunidade de desfrutar de mais este momento especial.

Do lado contrário, atacante, temos Júnior “Txukin” Dias, que no campeonato regional conquistou o troféu de melhor marcador, com 11 golos apontados no campeonato e neste momento lidera a lista a nível nacional com seis (6) dos 13 golos apontados da Académica do Mindelo.

O objectivo, o mesmo, vencer e trazer para casa o desejado título nacional. E conquistar o troféu de melhor “seria a cereja no topo do bolo”, afirmou este jovem avançado que pretende encher o pé no Estádio Arsénio Ramos, na Boavista, este sábado contra o Palmeira.

Quem também tem a mesma ambição é a direcção do Clube que acredita num bom resultado. Manuel Cabral mostra o seu desejo de conquistar o troféu nacional enquanto presidente do clube. “Temos trabalhado para isso, temos uma boa equipa técnica e um plantel que tem mostrado grande desempenho. Por isso agora é esperar”.

