Livro “Crónicas do Mindelo” de Rocca Vera-Cruz lançado esta quinta-feira no Mindelo

7/07/2022 17:04 - Modificado em 7/07/2022 18:54

O Centro Cultural do Mindelo recebe esta quinta-feira o lançamento do livro “Crónicas do Mindelo” do cronista Rocca Vera-Cruz. Uma compilação de crónicas publicadas na página pessoal de rede social do autor e que retratam a vivência do mindelense e tudo o que o caracteriza. A apresentação do livro estará a cargo de Filomena Martins e João Branco.

Este primeiro livro do cronista Rocca Vera-Cruz nasce da compilação dos textos que o autor vem publicando na sua página pessoal da rede social e muito por solicitação dos amigos. Para Rocca Vera-Cruz as crónicas “é Mindelo nua e crua”.

“Encontramos coisas que caracterizam Mindelo como eventos, carnaval, o estádio de Fontinha, venda nos balaios, entre outros. É um Mindelo real e está escrito de uma forma que não esconde aquilo que se encontra na cidade”, explicou.

Através das suas observações do quotidiano, o cronista propôs para o papel a vivências do mindelense, numa escrita leve alicerçada na oralidade e não há espaço para questões estético-linguísticas.

“Eu anoto coisas que vejo, ouço, coisas que vivo. Eu sinto imenso prazer em transferi-los para o papel e também é um prazer escrever essas coisas do dia a dia. O escrito da forma que eu ouço sem se preocupar com gramática, questões de estética, de linguística.”

Segundo Rocca Vera-Cruz, que em 2018 também escreveu a peça teatral “Crónicas de Mindelo”, esclareceu que a peça nada tem que ver com o livro.

O livro “Crónicas do Mindelo” deste cronista é lançado hoje pelas 18h30 no Centro Cultural do Mindelo e a apresentação estará a cargo de Filomena Martins e João Branco.