Santo Antão/Porto Novo: Governo confirma investimentos de 66 mil contos no turismo nos próximos cinco anos

7/07/2022 16:48 - Modificado em 7/07/2022 16:49

O Governo já confirmou a realização de um investimento à volta de 66 mil contos nos próximos cinco anos na valorização turística das aldeias do Monte Trigo e Tarrafal, no município do Porto Novo, Santo Antão.

A edilidade porto-novense congratula-se com o facto de estas duas localidades integrarem o grupo das 18 aldeias rurais que, em cinco anos, vai ser contemplado com investimentos à volta de 918 mil contos na requalificação de habitações, arranjos paisagísticos, saneamento, formação, capacitação, fomento empresarial, entre outros domínios.

Uma nota da autarquia explica que o projeto sobre a valorização das aldeias rurais em Cabo Verde, com duração de cinco anos, abarca as ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Maio, Santiago, Fogo e Brava.

Em Santo Antão são quatro aldeias (Monte Trigo, Tarrafal, Fontainhas e Figueiral do Paul) que vão beneficiar deste projeto.

Monte Trigo e Tarrafal são duas localidades com fortes potencialidades para o desenvolvimento do turismo rural, pesca, agricultura e com fortes atrativos culturais, históricos e uma grande diversidade de beleza paisagística.

Inforpress