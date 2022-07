Jovem que era agredida e arrastada pela mãe pelas ruas da cidade já está sob cuidado das autoridades

Há exatamente um mês este online avançou uma notícia sobre o caso de uma mulher pedindo esmolas junto da sua filha, adulta e com sinais de problemas mentais, que sofria vários abusos por parte da progenitora e que o caso já envolveu a polícia, tribunais e área social da ilha. Este online sabe que neste momento a jovem está sob os cuidados da área social da Câmara Municipal de São Vicente, que a colocou num dos centros sociais da ilha, sob gestão do município.

Uma fonte cuja identidade respeitamos, diz que a jovem, só agora foi colocada neste lugar porque estavam à espera de uma decisão dos serviços sociais da CMSV.

“O facto da Miriam estar com a mãe e por diversas vezes ter havido intervenção da polícia mostrou que a mãe oferecia risco para ela”.

De acordo com as denúncias de algumas pessoas, a jovem passava por “torturas” nas mãos da mãe. E que além dos maus tratos, ainda “entupiu-a” de medicamentos fortes. “Ela tomava alguns medicamentos no hospital, mas não sabemos como ela conseguia certos medicamentos para administrar na filha”.

Quando ela tinha algum “surto”, a mãe mandava-a calar a boca, gritava e muitas vezes batia nela e, quando ela chorava, a mãe ficava agitada.

O caso retratado na altura era do conhecimento de todos as pessoas que frequentavam o centro da cidade, via as duas pelas ruas e que levantou vários debates nas redes sociais e na rua, havendo na altura, uma jovem que se responsabilizou para tomar conta dela, mas que acabou por ser novamente entregue à mãe. No entanto, as autoridades resolveram agir e retiraram a jovem dos cuidados da mãe que a usava para pedir esmola e em várias ocasiões a arrastava pela cidade.

Na altura, conforme apuramos, a responsável pela área social da câmara municipal já estava a par da situação e garantiu que a situação brevemente seria resolvida.

“Nenhuma das duas estão em perfeitas condições mentais. Agora que conseguiram arranjar um lugar para a filha, as autoridades e familiares precisam agir e ajudar esta mulher, que nota-se claramente não estar bem da sua saúde mental”, refere.