Estaleiros da Onave terá remodelação renegociado

6/07/2022 23:31 - Modificado em 6/07/2022 23:31

O projecto de remodelação dos estaleiros da Onave, no Mindelo, vai ser renegociado para permitir manutenção dos estaleiros e construção de porto de pesca, conforme decisão saída de reunião entre Apesc e ministro do Mar.

O encontro, realizado hoje, no Mindelo, e com a participação de outros intervenientes como a empresa gestora dos portos (Enapor), Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAm) e outros sectores da economia marítima, foi convocada após a Associação dos Armadores de Pesca de Cabo Verde (Apesc) ter ameaçado parar barcos devido aumento dos combustíveis.

Desta forma, para além da questão dos combustíveis, na reunião que foi presenciada pela Inforpress, o ministro do Mar, Abraão Vicente, abordou com o presidente da Apesc, João de Deus Lima, a questão dos estaleiros que devem dar lugar à uma marina e um empreendimento turístico/hoteleiro, conforme projecto privado.

João Lima disse à imprensa que a associação sempre teve uma leitura sobre os estaleiros, neste momento sub-concessionados à Apesc, e, inclusive, já entregou um projecto ao Ministério do Mar para se manter a parte de manutenção e construção de barcos no espaço.

Agora, conforme decisão saída do encontro, o projecto vai ser analisado numa reunião nesta quinta-feira entre a Enapor e a Apesc e depois exigidas as modificações junto do promotor.

“O próprio Governo de Cabo Verde entende que a Onave é uma zona fundamental para o sector das pescas e a Apesc tem de estar sempre dentro do pacote de qualquer investimento que sair nessa zona”, sustentou João Lima, adiantando que o promotor privado quer fazer um investimento de 37 milhões de euros.

Por seu lado, o ministro do Mar, Abraão Vicente, que não quis avançar o nome do promotor, explicou que tal decisão foi tomada após análise da situação da ilha de São Vicente, que “não tem muitas localizações fáceis de se construir e colocar um estaleiro naval”.

“Isso significa que qualquer tipo de negociação só pode ser levado à frente se o interesse de Cabo Verde for respeitado”, sublinhou, adiantando que o interesse do País é ter um porto de pesca em condições e ter estaleiro naval para a pesca e para os iates.

Daí, asseverou, “não se pode ceder um espaço tão bem localizado, simplesmente porque há um projecto hoteleiro”, já que “o interesse público está em primeiro lugar”.

Abraão Vicente afiançou que o projecto só vai avançar se o promotor aceitar essas condições.

Na reunião foi ainda discutida a construção do complexo de pesca da ilha do Sal, que está neste momento concessionada, mas que, conforme o ministro, ainda falta ao promotor um investimento de “mais de um milhão e meio de euros” para ser terminada.

Por isso, segundo a mesma fonte, o ministério vai enviar uma equipa da Direcção-geral das Pescas para analisar o que se passa, porque “não faz sentido que a descarga seja feita toda em São Vicente, quando há um complexo na ilha do Sal”, asseverou Abraão Vicente

João de Deus Lima, por sua vez, acredita que a infra-estrutura deve chegar à um ponto final e ser inaugurada.

“Porque os armadores já não aguentam essa situação e ficou claro aqui que o Governo já pagou para esse processo”, considerou o empresário, que espera até o final do ano ter uma novidade sobre o processo.

Inforpress