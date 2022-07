Santo Antão/Lagoa do Planalto Leste: CMPN abre frente de trabalho para 45 chefes de família

6/07/2022 15:20 - Modificado em 6/07/2022 15:20

A partir da próxima segunda-feira, as quarenta e cinco chefes de família em Lagoa do Planalto Leste, Santo Antão, vão poder trabalhar, com abertura de uma frente de trabalho nesta localidade pela Câmara Municipal do Porto Novo.

A informação foi avançada pelo presidente da associação comunitária Luz Viva de Lagoa do Planalto Leste, Aristides Morais, que disse que a edilidade porto-novense, face à “situação social difícil” reinante nesta comunidade, já confirmou a abertura da frente de trabalho para socorrer 45 famílias.

“Não sabemos para quanto tempo durará a frente de trabalho, mas é já uma certeza de que, a partir da próxima segunda-feira, as pessoas vão poder trabalhar e conseguir algum rendimento”, notou Aristides Morais.

Os líderes comunitários no Planalto Leste têm vindo, insistentemente, a pedir a abertura do emprego público neste planalto Leste face à situação de seca que afeta as famílias, muitas das quais chefiadas por mulheres.

A presidente da Associação das Mulheres do Planalto Leste (Amupal), Josefa Sousa, tem estado a alertar para o desemprego nesta zona que afeta, “de forma particular”, a camada feminina.

“Tirando o grupo das mulheres afeto ao Ministério da Agricultura e Ambiente, todas as mulheres no Planalto Leste estão no desemprego neste momento”, lamentou Josefa Sousa.

Em março de 2021, estes líderes associativos chamaram atenção sobre situação do desemprego nessa localidade, que já era “difícil”, e que piorou, com o regresso à Lagoa do Planalto Leste dos jovens que residiam nas ilhas do Sal e Boa Vista, por causa da crise no sector do turismo, provocada pela pandemia de covid-19.