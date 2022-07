Andebol/CAN 2022: PM garante que Cabo Verde vai acompanhar “com muita paixão” a participação da Seleção nacional no Egipto

6/07/2022 15:17 - Modificado em 6/07/2022 15:17



Na manhã desta quarta-feira a seleção nacional masculina de andebol recebeu a visita do Primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva, no pavilhão Vavá Duarte na cidade da Praia. Ulisses Correia e Silva, aproveitou para deixar uma palavra de incentivo e estímulo à seleção.

“A seleção nacional de andebol tem tido um desempenho muito forte, foi a primeira seleção cabo-verdiana que participou no mundial, em contexto de pandemia, e tem representado Cabo Verde ao mais alto nível. Temos todas as condições de competir e vencer”, sublinhou o chefe do executivo.

O Governo, segundo o PM, está com a seleção no sentido de apoiar a equipa no que for necessário para que possa participar da melhor forma. “Junto de algumas empresas, vamos estabelecer parcerias para mobilizar mais recursos e cobrir os custos desta participação”, avançou.

Ulisses Correia e Silva sublinhou que a seleção tem uma contribuição “muito forte” da nossa Diáspora, com a participação de muitos jogadores que vieram de outros países.

A apresentação oficial da seleção nacional masculina de andebol acontece nesta quarta-feira, as 18h, no pavilhão Vavá Duarte, na cidade da Praia.

O combinado de Cabo Verde está há quase 2 semanas em estágio na Praia e parte na sexta-feira para o Egito onde vai disputar de 9 a 19 de julho o campeonato Africano das Nações, o CAN 2022. É a segunda vez que Cabo Verde participa nesta competição de forma consecutiva.