São Vicente: Projeto Margullar 2, de conservação e proteção do ambiente marinho apresentado no Mindelo

6/07/2022 15:16 - Modificado em 6/07/2022 15:17



Conservação e proteção do ambiente marinho e promoção eficiente dos recursos dos oceanos são alguns desígnios do projeto Margullar 2 que hoje (06) é apresentado no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente. Uma meta que o Instituto do Património Cultural pretende alcançar envolvendo as populações costeiras para garantir a sustentabilidade de todo o património subaquático.

Após a inventariação do património subaquático do País, elaborado aquando na primeira fase do projeto, nesta etapa do Margullar 2, segundo o Presidente do Instituto do Património Cultural, para além de se criar as condições legais e formar técnicos, vai-se vai, também apostar na valorização desses patrimônios através de, por exemplo, roteiros temáticos.

“A população costeira é um dos principais parceiros para a conservação, valorização e divulgação da história marítima através do património subaquático”, afiançou Jair Fernandes.

O projecto Margullar conta com a participação de técnicos e experts de Cabo Verde, Madeira, Açores, Canárias e Senegal.

Ainda esta quinta-feira, 7, o IPC vai promover o seminário “Áreas protegidas e património subaquático no contexto do desenvolvimento sustentável”. Um evento enquadrado no projeto MARGULLAR 2 financiado pela União Europeia dentro do programa INTERREG MAC 2014-2020.

O seminário que terá lugar na UNI Mindelo a partir das 09h e contará com a participação de técnicos e experts nacionais e internacionais.