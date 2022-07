Presidente da AN reconhece o contributo de todos os cabo-verdianos, mas pede um “djuntamon” para defesa dos interesses do país

5/07/2022 22:45 - Modificado em 5/07/2022 22:45

O presidente da Assembleia Nacional rendeu homenagem aos combatentes da Liberdade e da Pátria pela contribuição que têm dado para com o país e para que Cabo Verde fosse independente e agradeceu a pronta colaboração de todos os cabo-verdianos e amigos no processo de desenvolvimento de Cabo Verde no momento difícil devido a guerra na Ucrânia sem esquecer a pandemia da covid-19.

Austelino Correia realçou a importância que deve haver o “djuntamon”, clima de diálogo, entendimento sempre na salvaguarda dos interesses do país e dos cidadãos.

No início do seu discurso, o presidente da Assembleia Nacional destacou a pluralidade do parlamento. Austelino Correia disse que nas intervenções dos líderes parlamentares do PAICV e do MpD e a intervenção do parlamentar da UCID, ambos traçaram uma visão sobre o país, cada um lendo da sua forma, mas direcionando no objetivo comum, fator que só contribuiu para o fortalecimento da democracia.

“Essas intervenções traduzem todas elas a sensibilidade e visão que os motivos dessa celebração provocaram os respectivos oradores, constituindo na sua pluralidade e no seu conjunto a manifestação do parlamento”, apontou.

Para Correia, isso torna o parlamento “mais rico, mais dinâmico e mais completo”, através de “olhares diferentes da mesma realidade”.

No momento de crise que se vive devido à guerra na Ucrânia, sem esquecer a seca e a pandemia da covid-19, o presidente da AN considera que é fundamental a contribuição de cada um para juntos encontrarem os melhores mecanismos para debelar as dificuldades.

É neste sentido que destacou a necessidade de uma “reforçada magistratura de influência”, capaz de “inspirar a nação e promover a evolução da nossa vida política” através de um debate “mais qualificado” com a procura de entendimentos e compromissos sobretudo aquilo que os une, “mas também contra tudo o que nos possa dividir.”

Austelino Correia rendeu homenagem aos combatentes da liberdade e da Pátria, com destaque para a figura de Amílcar Cabral e agradeceu aos cabo-verdianos e amigos, incluindo os imigrantes cabo-verdianos, que têm dado o seu valioso contributo no processo de desenvolvimento do país.

O Presidente da AN, Austelino Correia falava na sessão solene comemorativa no parlamento aos 47 anos da Independência nacional, que juntou várias figuras do mais alto nível do país.