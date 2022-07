São Vicente já dispõe do primeiro Centro Desportivo e Cultural

O Centro Desportivo e Cultural “Piscinão”, situado na zona de Bela Vista/Pedra Rolada, foi inaugurado esta terça-feira, 05 de julho, e pretende contribuir para encaminhar “ainda mais” os jovens da zona, conforme informações avançadas pelo gestor, Manuel Melo.

A infra-estrutura nascida a partir de uma placa desportiva feita pela Câmara Municipal de São Vicente, segundo a mesma fonte, “há mais de 20 anos”, terá agora novas valências como bancadas, balneários, vedação e outras, que vão agora ser geridas pela Zona Sport, empresa criada precisamente para este fim, através de uma parceria com a edilidade.

Segundo um dos sócios-gerente, Manuel Melo, adiantou à Inforpress, o centro já fazia “muito falta” à zona e aos jovens, que podem ser agora “ainda mais e melhor encaminhados”, tanto no lado desportivo, como no lado cultural.

“A placa não tem nada a ver com que era antes, agora é mesmo um centro desportivo, para qualquer modalidade e que pode receber qualquer evento cultural”, sustentou.

O empresário que não quis falar em montantes, disse que ele e o seu sócio fizeram um “bom investimento”, cuja concretização, depois de dois anos, trará “mais-valia” para as zonas de Bela Vista e Pedra Rolada e também para toda a ilha de São Vicente.

A placa foi designada por “Piscinão”, nome popular e que nasceu, como explicou Manuel Melo, depois de umas chuvas terem inundado o espaço, fazendo com que crianças da zona o vissem como uma grande piscina.

A inauguração realizada na tarde de hoje, teve a presença do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, e contou com actividades culturais – música e dança -, desportivas – com o grupo Acrobatas de Pedra Rolada e início de um torneio de futsal, que se prolonga até dia 08 com participação de equipas de zonas de Bela Vista, Pedra Rolada, Lombo Tanque e Lameirão.