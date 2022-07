Director das Operações do Banco Mundial “impressionado com sucesso” da campanha de vacinação contra Covid-19 no país

4/07/2022 23:32 - Modificado em 5/07/2022 00:43

O diretor das operações do Banco Mundial declarou-se hoje, na Cidade da Praia, “impressionado com o sucesso” da campanha de vacinação contra covid-19 em Cabo Verde, que apontou como “líder em África” nesta matéria.

Axel Van Trotsenburg, que se encontra de visita a Cabo Verde, falava aos jornalistas depois de visitar o Centro de Saúde da Achada Santo António, na Cidade da Praia, onde foi informado pelas autoridades de saúde de todo o processo e dos resultados conseguidos.

Axel Van Trotsenburg afirmou que Cabo Verde avançou “muito rapidamente” nesse processo de vacinação, sendo hoje “o líder em todo o continente africano”.

“Cabo Verde é líder em África. O País avançou rapidamente no processo de vacinação e tem uma taxa de vacinação muito alta quando comparado com outros países do continente. Nós parabenizamos o Governo. Eu estou muito impressionado com o sucesso da campanha de vacinação”, declarou Axel Van Trotsenburg.

Entretanto, exortou o Governo a continuar na mesma senda, já que, conforme frisou, a covid-19 continua a ser um desafio, adiantando que o Banco Mundial vai continuar a apoiar Cabo Verde nesta luta.

Nesta visita, o director das Operações do Banco Mundial esteve acompanhado do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, e do secretário de Estado da Saúde, Evandro Monteiro, que adiantou que esta visita veio reforçar aquilo o País tem estado a fazer relativamente à mobilização das vacinas e tudo o que fez desde os primeiros momentos.

“Conseguiu-se mobilizar mais de um milhão de doses de vacinas que foram disponibilizadas a toda a população. Nesta visita pudemos demonstrar todo o trabalho que está por detrás desse processo. Neste momento Cabo Verde tem quase 85% da sua população elegível completamente vacinada”, apontou.

Evandro Monteiro precisou que, actualmente, os profissionais alvos, como os da saúde, a polícia e as pessoas com mais de 65 anos “estão praticamente 100% vacinadas”.

“Hoje estamos com quase 30% com a primeira dose de reforço, introduzimos a quarta dose para a população adulta, maior de 19 anos”, acrescentou, adiantando ainda que Cabo Verde já está a organizar a vacinação para as crianças.

Feitos que, na perspectiva do governante, representam “ganhos importantes” do sistema, tendo em vista a garantia da segurança sanitária.

Cabo Verde, de acordo com informações do Governo, foi o primeiro país em África financiado pelo Banco Mundial para aquisição de vacinas da covid-19, bem como de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e fatos de proteção, entre outros, de modo a garantir a proteção dos profissionais da saúde na implementação eficaz da campanha de vacinação.

Inforpress